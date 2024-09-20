"الهلال يغامر مع نجمه" .. موقف روبن نيفيش من كلاسيكو الاتحاد الكبير

واحد من أهم نجوم نادي الهلال على الإطلاق..

لا يزال الغموض يحيط بمصير النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من "المشاركة" في كلاسيكو المملكة الكبير، أمام الاتحاد.

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الهلال يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2024-2025.

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وقبل هذا الكلاسيكو الكبير.. عانى نيفيش من إصابة على مستوى الركبة، خلال مباراة الزعيم الهلالي أمام الريان القطري، مساء يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025، والتي انتهت بفوز الفريق الأزرق (3-1).

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وفي هذا السياق.. نشر الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي، صورة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" للنجم البرتغالي؛ وهو يتدرب في صالة الألعاب الرياضية بنادي الهلال.

الشهراني علق على هذه الصورة؛ قائلًا: "نيفيش يستخدم (لاصق)؛ لتثبيت الركبة وتخفيف الألم"، كاشفًا عن أن اللاصق يُستخدم بهذه الطريقة، إذا اللاعب يشتكي من آلام، والمدرب والطاقم الطبي يرغبان في مشاركته بالمباراة؛ في إشارة إلى إمكانية خوض النجم البرتغالي الكلاسيكو، رغم عدم شفائه التام من الإصابة.

وأوضح أخصائي العلاج الطبيعي أن الجهاز الطبي للهلال، سيختبر روبن نيفيش بهذا "اللاصق"، في التدريبات الجماعية للفريق الأول، مساء اليوم الجمعة؛ قبل حسم قرار مشاركته بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن الهلال، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بالعلامة الكاملة "9 نقاط"، وبفارق الأهداف فقط عن نادي الاتحاد "المتصدر".