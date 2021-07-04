الزعيم حقق لقب دوري الأبطال ثلاث مرات بمسماه القديم والحديث

يرى الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل أن نادي الهلال السعودي رغم أنه أكثر الفرق السعودية تحقيقًا للبطولات الآسيوية إلا أنه في الوقت نفسه أكثر من أحرج الكرة السعودية في القارة.

كم بطولة آسيوية حققها الهلال؟

الزعيم حقق آخر ألقابه الآسيوية في عام 2019، إذ حصد لقب دوري الأبطال بعدما غاب عن المملكة لسنوات، بعدما فاز أمام أوراوا ريدز الياباني ذهابًا وإيابًا.

وبشكل عام، حقق الهلال لقب دوري الأبطال بمسماه القديم والحديث ثلاث مرات أعوام 1991، 2000 و2019، بجانب تحقيقه للقبي كأس الكؤوس الآسيوية 1997 و2002، ولقبي كأس السوبر القاري 1997 و2000.

فيما كان الأزرق وصيفًا لدوري الأبطال أربع مرات أعوام 1986، 1987، 2014 و2017، ووصيفًا لكأس السوبر عام 2002.

"الهلال أبو نقطة وأكثر من أحرجنا"

المريسل قال، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "الهلال أكثر فريق أحرج الكرة السعودية في آسيا، وهذا بالأرقام، وصحيح أنه أكثر فريق سعودي حقق بطولات آسيوية، هذا تاريخ، لا نقدر على تغييره أو تزويره".

وأضاف: "الهلال أبو نقطة في آسيا، وقد فشل أكثر من مرة في مجموعته واحتل المركز الأخير، هذا تاريخ وبالأرقام".

معاناة الهلال بالنسخة الحالية:

الزعيم تأهل بصعوبة إلى دور الـ16 من النسخة الحالية بدوري أبطال آسيا، إذ صعد كأفضل ثانٍ عن المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، ليواجه الاستقرار الإيراني في دور الـ16.

صعود الزعيم كثاني مجموعته سبب أزمة للنصر السعودي، الذي تأهل كأول المجموعة الرابعة بـ11 نقطة، ليواجه تراكتور الإيراني في دور الـ16.

الأزمة تتمثل في كون الأندية السعودية لا تلعب في إيران منذ عام 2017، وصعود الهلال كثاني المجموعة يعني أنه سيلعب على أرض الاستقلال، وهو ما رفضه، ليقرر الاتحاد الآسيوي إقامة مباراتي الهلال والنصر على ملاعب محايدة، في الوقت الذي من حقه العالمي به أن يلعب بالرياض بصفته أول مجموعته.

العالمي رفض قرار الملاعب المحايدة ويحاول حاليًا جاهدًا إقناع الاتحاد القاري بإقامة المباراة على ملعبه مرسول بارك، في الوقت الذي يحذر به البعض إدارة النصر من التسبب في كارثة للهلال، إذا لعب بإيران.

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