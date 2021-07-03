"يا حظنا به" و"يظن الحكم هو الحنفوش" .. ردود فعل مثيرة على تألق وطرد كاريلو في كوبا أمريكا

نجم الهلال أبدع أمام باراجواي قبل أن يُطرد من المباراة

أبدت جماهير الهلال سعادتها بأداء نجم الفريق أندريه كاريلو مع منتخب بلاده بيرو في مباراة ربع نهائي كوبا أمريكا أمام باراجواي التي أقيمت فجر اليوم السبت وانتهت لصالح المنتخب البيروفي بركلات الجزاء الترجيحية.

كاريلو تألق خلال المباراة وأمتع الجماهير بلمساته الساحرة وصنع هدفين في المباراة التي انتهى الوقت الأصلي منها بالتعادل 3-3، لكن لحظته الأخيرة على أرض الملعب كانت حزينة للغاية، إذ طرد عند الدقيقة الـ85 بحصوله على البطاقة الصفراء الثانية مما سيُبعده عن مباراة نصف النهائي أمام البرازيل.

مهارات سحرية من البيروفي أندري كاريلو لاعب #الهلال السعودي في مباراة بيرو وباراغواي بربع نهائي #كوبا_أمريكا.. pic.twitter.com/RDlKsEmIaE — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 3, 2021

جمهور الهلال تغنى وأشاد كثيرًا بأداء كاريلو خلال اللقاء، وأبدى في نفس الوقت حزنه لغياب الجناح عن مواجهة البرازيل في المربع الذهبي، وفيما يلي بعض التغريدات حول النجم البيروفي ..

فقط يحتاج للراحة ولمدرب فاهم

يعرف كيف يوظف هذه الامكانيات لخدمة المجموعه

كاريلو يقدم كورة ممتعه يختصر لك الهجمه .. — ‏﮼هـلالي﮼ ﮼والــرأس﮼ ﮼عـــاااالي ﮼ (@0_alammar) July 3, 2021

التطبيل في حق كاريلو عداله — Moh‏ 🇺🇦 (@MohcrI) July 3, 2021

في ذي الكوبا فقط :



📊 أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف خلال بطولة كوبا أمريكا 2021 :



• ميسي | ساهم بـ (5) أهداف 🇦🇷

• كاريلو | ساهم بـ (4) أهداف 🇵🇪

• نيمار | ساهم بـ (4) اهداف 🇧🇷



- الهلاليين يبون يفرطون بلاعب داهية وامكانيات عظيمة علشان موسم هلال كله سيء عجبي 😒 ! pic.twitter.com/uDGpM7OYif — وائل الحربي (@wa22el_) July 3, 2021

واستغل عدد من الجماهير المنافسة للهلال حالة طرد كاريلو للحديث عن الحكام السعوديين ومجاملتهم للزعيم خلال مباريات الدوري السعودي، إذ قال أحدهم "ما فعله كاريلو يُشبه ما فعله سلمان الفرج في لقطة لم يُطرد بها رغم عودة الحكم إلى تقنية الفيديو، دلال الحكام أفسد لاعبينا".

ما فسد الاعب الا حكام دورينا بالدلال الحاصل للاعبين المدلل وحركة دعس كاريلو ليست أوضح من حركة سلمان الفرج الي قال عدت على خير مع ان الحكم رجع للفار ولا حسب فيها شي — سلمان - 45 (@H6z2nWuQQn3ohcp) July 3, 2021

وقال آخر "مسكين كاريلو، يظن الحكم هو شكري الحنفوش".

مسكين كاريلو يعتقد ان الحكم شكري الحنفوش pic.twitter.com/UK3YgR6VrM — عبدالرحمن السلامة (@nsr599) July 3, 2021

يُشار إلى أن كاريلو يلعب مع الهلال منذ عام 2018 ويُعد من أبرز نجوم الفريق وقد ساهم في فوزه بدوري أبطال آسيا 2019، ولعب اللاعب 5 مباريات مع بيرو في كوبا أمريكا سجل خلالها هدفين وصنع مثليهما.