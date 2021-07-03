"يا حظنا به" و"يظن الحكم هو الحنفوش" .. ردود فعل مثيرة على تألق وطرد كاريلو في كوبا أمريكا
أبدت جماهير الهلال سعادتها بأداء نجم الفريق أندريه كاريلو مع منتخب بلاده بيرو في مباراة ربع نهائي كوبا أمريكا أمام باراجواي التي أقيمت فجر اليوم السبت وانتهت لصالح المنتخب البيروفي بركلات الجزاء الترجيحية.
كاريلو تألق خلال المباراة وأمتع الجماهير بلمساته الساحرة وصنع هدفين في المباراة التي انتهى الوقت الأصلي منها بالتعادل 3-3، لكن لحظته الأخيرة على أرض الملعب كانت حزينة للغاية، إذ طرد عند الدقيقة الـ85 بحصوله على البطاقة الصفراء الثانية مما سيُبعده عن مباراة نصف النهائي أمام البرازيل.
جمهور الهلال تغنى وأشاد كثيرًا بأداء كاريلو خلال اللقاء، وأبدى في نفس الوقت حزنه لغياب الجناح عن مواجهة البرازيل في المربع الذهبي، وفيما يلي بعض التغريدات حول النجم البيروفي ..
واستغل عدد من الجماهير المنافسة للهلال حالة طرد كاريلو للحديث عن الحكام السعوديين ومجاملتهم للزعيم خلال مباريات الدوري السعودي، إذ قال أحدهم "ما فعله كاريلو يُشبه ما فعله سلمان الفرج في لقطة لم يُطرد بها رغم عودة الحكم إلى تقنية الفيديو، دلال الحكام أفسد لاعبينا".
وقال آخر "مسكين كاريلو، يظن الحكم هو شكري الحنفوش".
يُشار إلى أن كاريلو يلعب مع الهلال منذ عام 2018 ويُعد من أبرز نجوم الفريق وقد ساهم في فوزه بدوري أبطال آسيا 2019، ولعب اللاعب 5 مباريات مع بيرو في كوبا أمريكا سجل خلالها هدفين وصنع مثليهما.