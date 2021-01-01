التويجري يُحذر ويضع خارطة طريق من 6 نقاط لعودة الهلال لمستواه

الناقد الرياضي البارز يتحدث عن أزمة الهلال

وضع الناقد الرياضي عادل التويجري خريطة طريق من 6 نقاط لعودة الهلال إلى مستواه ونتائجه الممتازة، وذلك عقب خسارة الفريق في ختام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا أمام شباب الأهلي الإماراتي بهدفين دون رد.

الهلال كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج من دوري أبطال آسيا عقب الخسارة الصادمة والمفاجئة، إذ كان سيخرج من دور المجموعات حال انتهت مباراة مواطنه الأهلي والدحيل القطري بفوز أحدهما.

المباراة الأخيرة في دور المجموعات لمسار غرب آسيا بين الأهلي والدحيل والتي أقيمت في جدة انتهت بالتعادل 1-1، ليحصل الهلال على بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

ذلك السيناريو أثار غضب الهلاليين عبر تويتر، وقد تحدث التويجري عبر برنامج الدوري مع وليد محذرًا من أن تكرار نفس الأخطاء وبقاء الحال على ما هو عليه يعني أن تلك الخسارة لن تكون الأخيرة.

ووضع الصحفي البارز خارطة طريق من 6 نقاط لعودة الهلال، وتتضمن:

التعاقد مع جهاز فني جديد عقب نهاية الموسم الجاري لقيادة الفريق. إجراء 3-4 تغييرات في اللاعبين الأجانب، وتحديدًا رحيل الثلاثي بافيتمبي جوميس وسيباستيان جيوفينكو ولوسيانو فييتو. عقد عدة صفقات محلية جيدة. تغييرات إدارية حقيقية. تغيير طريقة وخطاب التعامل مع اللاعبين. توصية الجهاز الفني الجديد بخفض معدل أعمار الفريق والاعتماد على عدد من الشباب.

#الدوري_مع_وليد | عادل التويجري: لا أستطيع أن أتوقع دور الـ 16 لأنه بعد 4 أشهر وسيكون هناك تغييرات.. احتياجات الهلال جهاز فني بنهاية الموسم يليق باسم الهلال.. والتعاقد مع 4 لاعبين على الأقل.. وتغييرات إدارية وتغيير لغة الخطاب مع اللاعبين والاعتماد على الشباب..#قناة_SBC pic.twitter.com/wryiLODIO6 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 30, 2021

وأوضح التويجري أخيرًا أن لا أحد يستطيع توقع نتائج مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا حاليًا، لأن المباريات ستُلعب بعد 4 أشهر تقريبًا مما يفتح الباب لحدوث الكثير من التغييرات على الفرق المتأهلة.