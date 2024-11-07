"من العار أن تعاملني البرازيل بهذه الطريقة!" .. نيمار يخرج عن صمته بعد مزاعم سرقة مشجع هلالي لخاتمه

الإثارة أصبحت عنوانًا لحياة نيمار داخل وخارج الملعب..

رد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على "الضجة الجديدة" التي أثيرت بشأنه، خلال الساعات القليلة الماضية.

وبعيدًا عن إصابته ومستقبله مع الزعيم.. أثيرت ضجة كبرى بشأن سرقة "خاتم" نيمار؛ وذلك بعد انتشار فيديو للاعب، وهو يقوم بـ"السلام" على مشجع هلالي، كان يتواجد في مدرجات ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض، خلال مواجهة الاستقلال الإيراني، مساء يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

هذا المشجع عرض خاتم للبيع بـ60 ألف ريال سعودي؛ قال إن نيمار منحه إياه كـ"هدية"، على هامش مباراة الهلال والاستقلال؛ بينما زعمت تقارير صحفية برازيلية عديدة، بأن هذا الخاتم تم سرقته من نجم السامبا؛ وكل ذلك على الرغم من انتشار مقطع فيديو يوضح أن اللاعب لم يكن يرتدي شيئًا في يده من الأساس.

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وفي هذا السياق.. كتب نيمار عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام": "يا رفاق، لقد أصبحتم مجانين!!.. في هذا الأسبوع فقط، ظهرت 3 أخبار كاذبة!".

وأعرب النجم البرازيلي عن دهشته، من قيام بعض الصفحات المشهورة، والتي يتابعها الملايين حول العالم؛ باستغلال اسمه من أجل نشر الأكاذيب والشائعات عنه.

ووصف نيمار جونيور ما يتعرض له من شائعات وأكاذيب بـ"العار"؛ قائلًا: "من العار أن تعاملني البرازيل بهذه الطريقة!".

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نيمار انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث خاض 5 مباريات رسمية فقط بقميص الزعيم، قبل أن يتعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، غيبته عامًا كاملًا عن الملاعب.

وفي 21 أكتوبر 2024.. عاد نيمار للمشاركة في المباريات مجددًا، وذلك خلال فوز الهلال (5-4) على العين الإماراتي، بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، قبل أن يظهر للمرة الثانية ضد الاستقلال.

وأمام الاستقلال.. نزل النجم البرازيلي "بديلًا" عن زميله المهاجم السعودي عبدالله الحمدان، في الدقيقة 58، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة بـ"تمزق في العضلة الخلفية"، خرج على إثرها من أرضية الملعب، في الدقيقة 86.

جدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا جونيور البالغ من العمر 32 سنة، لا يحق له المشاركة مع الهلال في دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بعد رفع اسمه من "القائمة المحلية" بشكل مؤقت، حتى يناير 2025.