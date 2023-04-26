بعد حسرة كأس الملك .. كورونادو لأحمد حجازي: ليس لدي ما أقوله لك!

العميد ودع كأس الملك بهدف قاتل من حجازي، فما هي رسالة زميله البرازيلي له؟

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يحاول لاعبو الاتحاد الاستفاقة من الوداع المفاجئ لكأس خادم الحرمين الشريفين، إذ أكد اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو أن فريقه لن يستسلم.

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العميد ودع كأس الملك من دور نصف النهائي بالهزيمة أمام الهلال بهدف نظيف، سجله المدافع المصري أحمد حجازي بالنيران الصديقة في الأشواط الإضافية.

وقال كورونادو، خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "من الصعب الحديث حاليًا عن سبب الخسارة، كما تعلم لعبنا أمام فريق صعب، قدمنا كل ما لدينا، كانت المباراة صعبة على الفريقين، واستطاع الخصم تسجيل هدف، بينما لم نستغل نحن الفرصة المحققة التي أتيحت لنا، لكن علينا حاليًا نسيان المباراة والتركيز على المباريات المقبلة".

وأضاف حول خطأ حجازي: "يعلم الجميع أهمية حجازي ودوره في الفريق، هو لاعب محترف ويعلم تمامًا كي يتعامل مع مثل هذه الظروف، فهي جزء من كرة القدم، وحجازي يتواجد في أخطر الأماكن بالملعب ويقوم بأدوار رائعة، لذلك لا يوجد ما أقوله له، فنحن دائمًا ما ندعم بعضنا البعض وسنستمر".

جدير بالذكر أن الهلال يلاقي في نهائي كأس الملك الوحدة، الذي أطاح بالنصر من البطولة في مفاجأة من العيار الثقيل.

Shahid