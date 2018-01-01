النتائج المباشرة
الانتقالات

إدارة الهلال تُطالب جيسوس بضرورة ضم مهاجم محلي

آخر تحديث
التعليقات()
تأتي هذه الفكرة نظراً لرغبة الإدارة في اكتمال صفوف الفريق من جميع النواحي قبل خوض منافسات دوري أبطال آسيا

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية مقربة من إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل عن وجود رغبة لدعم الفريق بمهاجم محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب التقارير فأن إدارة الزعيم أبلغت الجهاز الفني بضرورة إيجاد موازنة في خط الهجوم بين العنصر الأجنبي والعنصر المحلي في ظل اعتماد الفريق على الأول بشكل كبير هذا الموسم.

وتأتي هذه الفكرة نظراً لرغبة الإدارة في اكتمال صفوف الفريق من جميع النواحي قبل خوض منافسات دوري أبطال آسيا.

اختيارات المحررين

ويبحث الهلال تجنب أي طارئ قد يتعرض له الفريق خلال البطولة العربية أو الآسيوية في حال افتقاد الفريق للمهاجم الأجنبي، سواء بالإصابة أو الإيقاف.

يُذكر أن لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تنص على تواجد 4 محترفين في قائمة كل فريق من ضمنهم لاعب آسيوي، وهو ما قد يضع الفريق السعودية في مأزق حيث تمتلك 8 لاعبين محترفين.

الموضوع التالي:
صلاح يرحب بعودة تشامبرلين لتدريبات ليفربول
الموضوع التالي:
رسميًا.. كيليان مبابي أفضل لاعب فرنسي لـ 2018
الموضوع التالي:
إدارة النصر تُعيد المفاوضات مع مهاجم بنفيكا
الموضوع التالي:
خيسي رودريجيز: أفتقد كرة القدم وجاهز للعودة في يناير
الموضوع التالي:
محمد شريف: لا يوجد مستحيل بالدوري والأهلي على الطريق الصحيح
إغلاق