كأس أمم أفريقيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

بافتيمبي جوميس يزف بشرة سارة لجماهير الهلال

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اللاعب الفرنسي كان يقضي إجازة الموسم الصيفية
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

زف اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميس بشرة سارة لجماهير نادي الهلال السعودي وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

اللاعب الفرنسي كان يقضي إجازة الموسم الصيفية، حيث سافر لأكثر من بلد منهم السنغال وإيطاليا ثم تركيا التي كانت أخر محطاته.

جوميس غرد عبر حسابه قائلاً :  "الرياض هي الوطن"، ونشر صورة لتذكرة طيران، والتي كشفت عن تواجده في إسطنبول.

وتأتي هذه التغريدة لتمنح جماهير الزعيم الهلالي الثقة في بقاء المهاجم الفريق مع الفريق خلال الموسم المُقبل 2019\2020.

وكانت جماهير نادي الهلال تشعر بالتخوف من رحيل اللاعب عن النادي، خاصة في ظل رغبة ناديه القديم جلطة سراي في استعادته مُجددًا.

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يُذكر أن جوميس قد أنهى الموسم في وصافة هدافي دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 هدف، خلف الهداف عبدالرزاق حمد الله مهاجم النصر.

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