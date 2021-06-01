رسميًا | صائد المواهب في الهلال .. جارديم إلى الرياض

ليوناردو جارديم يخلف مورايس

أعلن نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، رسميًا اليوم الثلاثاء، التعاقد مع البرتغالي ليوناردو جارديم، لتولي المسؤولية الفنية للفريق في الموسم المقبل 2021-2022.

الحساب الرسمي للزعيم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر فيديو للمدرب البرتغالي، موجهًا رسالة للجماهير، قال فيها: "أهلًا بالجميع، أنا قادم للرياض، للهلال، أراكم قريبًا".

👋🏼 إلى الرياض.. إلى الهلااااااال 🤩💙 pic.twitter.com/BugZKE6GRM — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 1, 2021

جارديم قائد ثورة موناكو الفرنسي، فبعد عدة تجارب بالبرتغال واليوناني، قاد الفريق الفرنسي لفترتين من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2018، ومن يناير 2019 إلى ديسمبر من العام ذاته.

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وخلال هذه الفترة قاد موناكو لحصد لقب الدوري، بجانب الوقول لقب نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن في الفترتين تمت إقالته تراجع النتائج.

ومنذ أن تمت إقالة جارديم من موناكو في ديسمبر 2019 وهو لا يقود أي فريق، رغم التقارير التي ربطته بعدة أندية كآرسنال الإنجليزي.

يذكر أن الزعيم قاده ثلاثة مدربين في الموسم الجاري، بدايةً من الروماني رازفان لوشيسكو، ثم روجيرو ميكالي، وأخيرًا جوزيه مورايس.

وتوج الهلال مؤخرًا بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة متفوقًا بفارق أربع نقاط عن الشباب؛ صاحب الوصافة.