إدارة الهلال تبحث تسويق عقود بعض المحترفين

الهلال كان قد أنهى الموسم الماضي 2018\2019 في وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

فيسبوك تويتر ماجد جزر

بدأت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في محاولة تسويق بعض اللاعبين المحترفين الغير مرغوب في بقائهم مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إدارة الهلال بدأت في حسم قائمة الفريق للموسم الجديد 2019\2020، حيث ترغب في أجراء العديد من التغييرات بالقائمة مع وصول المدير الفني الجديد للفريق.

الهلال كان قد أنهى الموسم الماضي 2018\2019 في وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نادي النصر البطل.

مدربين حفروا أسمائهم بحروف من ذهب في سجلات الزعيم 🔝

أيهم يستحق لقب "الأفضل"؟ 🤔 pic.twitter.com/DnZDoxy2ku — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 26, 2019

تقارير مقربة من الهلال قالت إدارة الإدارة تعمل حاليًا عبر عدد من الوسطاء تسويق عدد من المحترفين الأجانب اللذين لا تزال عقودهم سارية المفعول.

ويبرز أسم كلًا من علي الحبسي وجوناثان وسوريانو وديجينك بشكل مبدئي، على أن يحدد الجهاز الفني الجديد احتياجاته خلال معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقبل في يوليو المقبل.

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كما من المنتظر بيع اللاعب المغربي أشرف بنشرقي في حالة وصول عرض مناسب للاعب خاصة بعد خروجه من حسابات إدارة النادي.