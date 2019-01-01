إدارة الهلال تبحث تسويق عقود بعض المحترفين
ماجد جزر فيسبوك تويتر
بدأت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في محاولة تسويق بعض اللاعبين المحترفين الغير مرغوب في بقائهم مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
إدارة الهلال بدأت في حسم قائمة الفريق للموسم الجديد 2019\2020، حيث ترغب في أجراء العديد من التغييرات بالقائمة مع وصول المدير الفني الجديد للفريق.
الهلال كان قد أنهى الموسم الماضي 2018\2019 في وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نادي النصر البطل.
مدربين حفروا أسمائهم بحروف من ذهب في سجلات الزعيم 🔝— موقع قول السعودي (@GoalSA) June 26, 2019
أيهم يستحق لقب "الأفضل"؟ 🤔 pic.twitter.com/DnZDoxy2ku
تقارير مقربة من الهلال قالت إدارة الإدارة تعمل حاليًا عبر عدد من الوسطاء تسويق عدد من المحترفين الأجانب اللذين لا تزال عقودهم سارية المفعول.
ويبرز أسم كلًا من علي الحبسي وجوناثان وسوريانو وديجينك بشكل مبدئي، على أن يحدد الجهاز الفني الجديد احتياجاته خلال معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقبل في يوليو المقبل.
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كما من المنتظر بيع اللاعب المغربي أشرف بنشرقي في حالة وصول عرض مناسب للاعب خاصة بعد خروجه من حسابات إدارة النادي.