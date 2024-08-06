برشلونة مُصر على قراره .. فيتور روكي يُحدد شرط انتقاله إلى الهلال

الهلال يُحاول جاهدًا إقناع اللاعب بالموافقة على عرضه

حدد فيتور روكي مهاجم برشلونة شرط موافقته على الانتقال إلى الهلال السعودي، فيما مازال ناديه الإسباني متمسكًا بقراره بشأن اللاعب.

صحيفة سبورت الإسبانية أوضحت أن الهلال اتجه للتعاقد مع روكي بعد فشله في ضم زميله رافينيا رغم العرض الضخم جدًا الذي قدمه له، إذ تمسك البرازيلي بالبقاء في كتالونيا.

الصحيفة أوضحت أن الهلال تقدم بعرض إعارة مع أحقية الشراء لضم روكي، لكن برشلونة رفض الأمر تمامًا وتمسك بضرورة الانتقال النهائي للاعب وليس إعارته، وقد حدد مبلغ 40 مليون يورو على الأقل للموافقة على الصفقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت أن الهلال عرض على صاحب الـ19 عامًا ضعفي راتبه مع برشلونة لكنه رفض العرض، مشيرة إلى أن اللاعب حدد شرط الانتقال إلى النادي السعودي بحصوله على راتب ضخم جدًا.

الهلال، حسب سبورت، رفض الأرقام التي حددها اللاعب للموافقة على اللعب له، إذ رآها لا تتناسب مع قيمته الفنية وحقيقة أنه لم يلعب كثيرًا مع البارسا في الموسم الماضي.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن روكي مازال محل اهتمام عدد من أندية أوروبا وأبرزها لاتسيو وبورتو.