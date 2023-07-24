الهلال انقض على هدف النصر .. عرض جنوني لجريزمان من الزعيم!

اسم عالمي جديد يرتبط بنادي الهلال

لا يزال نادي الهلال، يبحث عن نجم "سوبر ستار"؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لتعويض فشل صفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

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ومنذ ضياع صفقة ميسي.. قدّم الهلاليون، عروضًا إلى عددٍ من أبرز النجوم العالميين؛ مثل الفرنسي كيليان مبابي، والإنجليزي هاري كين، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي أشرف بن عياد، عن محاولات من نادي الهلال؛ للتعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، في الصيف الحالي.

ابن عياد كشف عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن الزعيم الهلالي، عرض خلال الأيام القليلة الماضية، على جريزمان، راتبًا سنويًا يُقدر بـ40 مليون يورو، في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى الفريق.

جدير بالذكر أن اسم النجم الفرنسي، ارتبط في وقتٍ سابق، بـ"الانتقال" إلى نادي النصر، قبل أن تؤكد شبكة قنوات "الكأس" مساء اليوم الإثنين، رفض اللاعب عرضًا ضخمًا، للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.