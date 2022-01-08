الهلال أم النصر؟ فريق بالرياض يغري جوهرة جريميو بمبلغ ضخم

مازالت تبحث جميع الأندية السعودية، خاصة الكبيرة منها عن التعاقد مع لاعبين مميزين سواء محليين أو أجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتتجه الأنظار حاليًا إلى البرازيلي لخطف موهبة مميزة.

وانطلقت فترة الانتقالات الشتوية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ يوم 2 يناير الجاري، وستنتهي يوم 30 من نفس الشهر.

من هو جوهرة جريميو البرازيلي الذي يسعى فريق سعودي للتعاقد معه؟

اللاعب ألدمير فيريرا، نجم جريميو الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، أصبح الآن على رادار أحد أندية العاصمة السعودية الرياض من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فيريرا بدأ مسيرته رفقة نادي جريميو، حتى انتقل إلى نادي توليدو 2018 على سبيل الإعارة، ثم تمت إعارته إلى عدد من الأندية البرازيلية، أبرزها سيانورتي وأيموري، ليعود مجددًا إلى جريميو الذي تألق معه مؤخرًا.

ويلعب ألدمير فيريرا في مركز الجناح الأيسر، ويعد واحدًا من العناصر الأساسية لفريقه، حيث تألق بشكل كبير خلال الموسم الماضي.

نادٍ عاصمي يغري جوهرة جريميو البرازيلي:

وكشف وكيل أعمال اللاعبين فهد سارح، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تفاصيل العرض المقدم من النادي العاصمي إلى اللاعب ألدمير فيريرا وناديه جريميو.

نادي عاصمي داخل في فيريرا جوهرة غريميو صاحب ال ٢٤ سنة ..



مقدمين للنادي ٦م و للاعب ٢.٥ عشان يجي للمغرورة الرياض .. pic.twitter.com/6UcDNcGRq3 — فهد سارح (@fodeni_algrni) January 8, 2022

وجاءت تغريدة سارح كالآتي: "نادي عاصمي داخل في فيريرا جوهرة جريميو صاحب الـ24 سنة، مقدمين للنادي 6 مليون، واللاعب 2.5 مليون، عشان يجي للمغرورة الرياض".

ولم يكشف فهد سارح عن هوية النادي الذي يرغب في ضم النجم البرازيلي، حيث تشير الاحتمالات إلى اقتراب أحد الأندية إما الهلال أو النصر أو الشباب.

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