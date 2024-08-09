"أي لاعب في الهلال يتمنى الانتقال إلى النصر" .. إعلامي يفاجئ جماهير الزعيم ويكشف سر مقولته!

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أطلق الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي، تصريحًا مثيرًا للجدل، بقوله إن أي لاعب في الهلال، يتمنى الانتقال إلى صفوف النصر، في تلك الفترة.

وقال الدبيخي، عبر فضائية 24 الرياضية، "النصر حاليًا يضم أفضل لاعب في العالم، وأي لاعب في الهلال يرغب الآن في الانتقال إلى النصر من أجل حضور العالمية، باللعب مع الهداف الأبرز في تاريخ كرة القدم، وقد رأينا جماهير هلالية تحولت لتشجيع النصر بعد ضم رونالدو".

وأضاف "هل هناك لاعب في النصر يريد المغادرة وكريستيانو رونالدو موجود؟ هذه استحالة، ولكن الشركة الربحية تقوم بإعارات اللاعبين، وخاصة إلى الاتفاق، وفي ذلك أقول لإدارة النصر، لماذا لا تعيروا جويدو (الرئيس التنفيذي) إلى هناك؟ ولماذا لا نحافظ على النجوم الشابّة الآن؟"

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وتعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر، في شتوية موسم 2022-2023، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتمكن صاحب الكرات الذهبية الخمس، من قيادة الأصفر للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، لأول مرة في تاريخه.

ورغم تألق رونالدو على المستوى التهديفي، وتتويجه بجائزة الحذاء الذهبي في دوري روشن السعودي، بموسم 2023-2024، وإحراز 35 هدفًا ليصبح أكثر هداف تسجيلًا بموسم واحد في تاريخ المسابقة، إلا أنه اكتفى بقيادة فريقه لوصافة الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يستعد كريستيانو لموسم أخير في عقده الحالي مع النصر، بالمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يستهل النصر موسمه الجديد، بمواجهة التعاون، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، يوم الأربعاء المُقبل.