العالمي بالمركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر ديونًا

في وسط محاولات نادي النصر السعودي الاستفاقة من ديونه، ودخوله في سباق مع الزمن من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، تلقى صدمة كبيرة بانسحاب أحد أكبر داعميه خلال السنوات الأخيرة.

العالمي حل بالمركز الثاني في قائمة أكثر الأندية ديونًا، بواقع 135.907.339 مليون ريال سعودي، وعليه تسديدها قبل 21 من أغسطس المقبل.

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وأبرم النصر صفقتين خلال الميركاتو الصيفي الجاري بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر، لكنه لن يتمكن من قيدهما في قائمة الموسم الجديد إلا قبل تسديد كافة ديونه.

الصدمة جاءت من العضو الذهبي عبد العزيز أحمد بغلف، الذي أعلن إلغائه عضويته الشرفية بالعالمي رسميًا، لظروف خاصة.

وكتب بغلف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تقدمت قبل قليل بخطاب رسمي الى إدارة نادي النصر الغالي ..لإلغاء عضويتي الشرفية التي أعتز بها وأفخر نظراً لضروفي الخاصة".

وأضاف: "كل الشكر للجميع على ما احاطوني به من محبه .. وارجوا التوفيق للعالمي ورجالاته وجمهوره ونفرح سوياً بتحقيق المنجزات، ودوماً سوف اكون في خدمة ديني وولاة امري ووطني".

تقدمت قبل قليل بخطاب رسمي الى إدارة نادي النصر الغالي ..لإلغاء عضويتي الشرفية التي أعتز بها وأفخر نظراً لضروفي الخاصة.

كل الشكر للجميع على ما احاطوني به من محبه ..وارجوا التوفيق للعالمي ورجالاته وجمهوره ونفرح سوياً بتحقيق المنجزات.

ودوماً سوف اكون في خدمة ديني وولاة امري ووطني🇸🇦 — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) July 26, 2021

بغلف كان حريصًا على دعم خزينة النصر بالملايين بين الحين والآخر، بخلاف المكافآت الفردية التي كان يرصدها للاعبين.

وحاليًا يتلقى النصر دعمًا كبيرًا من الأمير خالد بن فهد، الذي تكفل بصفقتي تاليسكا وأبو بكر.