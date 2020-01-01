المتحدث باسم النصر معلقًا على فيديو لمراوغات يوسف الثنيان: ثقافة نجوم الحواري

سعود الصرامي يثير الجدل على تويتر

أثار سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي الكثير من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حين وصف مراوغات نجم الهلال المعتزل يوسف الثنيان بأنها "ثقافة نجوم الحواري".

القصة بدأت بنشر الإعلامي محمد الشيخ مقطع فيديو يُظهر خلاله مجموعة من مراوغات يوسف الثنيان خلال مباراة تجمع فريقه الهلال مع النصر في الدوري السعودي.

وقد كتب معلقًا " لو أنصف الزمن عبقرية يوسف الثنيان لوقف له عشاق الفن الكروي في كل العالم على أطراف أصابعهم !".

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ووجدت تغريدة الإعلامي المعروف بميوله للهلال تفاعلًا جيدًا من عشاق الزعيم الذين تغنوا بقدرات الثنيان ومراوغاته الرائعة.

ولم يُفوت سعود الصرامي تلك التغريدة دون التعليق عليها، إذ كتب موضحًا أن تلك اللقطات من مباراة انتهت بانتصار النصر على الهلال بهدف نظيف مما أهدى لقب الدوري السعودي إلى الاتفاق، واصفًا المراوغات التي ظهرت به بأنها ثقافة نجوم الحواري، كما يتضح أدناه.

اللقطات المصاحبة

انتهت بفوز النصر على الفريق الأخر بهدف دون مقابل

و حصول فارس الدهناء على لقب الدوري

في واحدة من المباريات التي تعكس ثقافة النصر في تعزيز المنافسة الشريفة و فروسيتها

المرواغة على خط التماس ثقافة نجوم الحواري

فكانت الفرحة لجمهور الاتفاق و البكاء و الزعاق لكم — سعود الصرامي (@L9arami) June 15, 2020