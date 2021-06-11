ليس فرنسا .. جوميس يكشف منتخبه المفضل في يورو 2020

المهاجم الفرنسي أعلن المنتخب الذي يُشجعه في البطولة الأوروبية

كشف بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال عن المنتخب الذي يدعمه ويُشجعه خلال بطولة يورو 2020 التي افتتحت اليوم في العاصمة الإيطالية روما وستستمر على مدار الأيام القادمة حتى الـ11 من يوليو القادم.

يورو 2020 كان من المفترض أن يُلعب خلال الصيف الماضي لكن البطولة أجلت نظرًا للإجراءات الدولية الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتُلعب البطولة في 11 مدينة أوروبية احتفالًا بـ100 عام على انطلاقها.

ما هو المنتخب الذي يُشجعه جوميس في يورو 2020؟

جوميس أوضح خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر دعمه وتشجيعه لمنتخب تركيا خلال بطولة يورو 2020، وقد كتب رسالة عاطفية ومؤثرة للشعب التركي أكد خلالها سعادته البالغة بالأيام التي عاشها في البلاد.

المهاجم الفرنسي كتب "دعمكم لي تواصل طوال سنوات تواجدي معكم، والنهاية كانت سعيدة جدًا بالنسبة لي. الآن حان دوري، إخواني الأتراك .. أتمنى أن تُحققوا كل ما تتمنوه في يورو 2020 التي ستبدأ الليلة. أتمنى أن يُحالفكم النجاح والتوفيق، سأكون معكم من كل قلبي. هيا تركيا".

Bütün sezon boyunca beni desteklediniz, sonu benim için çok mutlu bitti. Şimdi sıra bende.

Türk kardeşlerim, umarım bu akşam başlayacak Euro 2020’de gönlünüzden ne geçiyorsa o olur.

Başarı ve şans yanınızda olsun. Tüm kalbimle sizinle beraberim. Haydi #bizimçocuklar 🇹🇷 pic.twitter.com/cCdzTMHcBq — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 11, 2021

كيف كانت مسيرة جوميس في تركيا؟

بعدما لعب في فرنسا وإنجلترا، رحل جوميس إلى تركيا في يوليو 2017 ليلعب بألوان جلطة سراي، وقد لعب هناك موسمًا واحدًا انضم بعده إلى الهلال السعودي في سوق الانتقالات الصيفي لموسم 2018-2019.

حقق جوميس نجاحًا مذهلًا مع جلطة سراي، إذ لعب 42 مباراة سجل خلالهم 32 هدفًا وصنع 6 أهداف.

وسجل هداف الدوري السعودي للموسم الأخير 29 هدفًا خلال 33 مباراة في الدوري التركي موسم 2017-2018، ومنح زملائه 5 تمريرات حاسمة.

لاعب مارسيليا سابقًا تُوج مع جلطة سراي بلقب الدوري التركي، وقد أسس علاقات رائعة مع جمهور الفريق كما فعل فيما بعد مع عشاق الهلال في السعودية.

ما هي مجموعة تركيا في يورو 2020؟

وقعت تركيا في المجموعة الأولى التي تضم معها ويلز وسويسرا وإيطاليا.

الأتراك يخوضون حاليًا مباراة الافتتاح أمام الآدزوري في العاصمة الإيطالية روما، المباراة التالية ستكون أمام ويلز وأخيرًا ستلعب ضد سويسرا.