فيتوريا: النصر سيخوض مبارياته القادمة كالنهائيات

النصر يتصدر جدول ترتيب الدوري وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد روي، فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، أنه مباريات فريقه القادمة، سيلعبها كالنهائيات من اجل تحقيق الدوري، خاصة بعد فوزه على الهلال في ديربي الرياض اليوم.

وحقق النصر فوزاً هاماً، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الـ 25 من الدوري السعودي للمحترفين، وصل به إلى صدارة الدوري السعودي وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني.

وقال فيتوريا في تصريحات عقبت اللقاء: "استقبلنا هدفين في وقت قصير، وهذا أمر وارد الحدوث في كرة القدم، الأهم أن يكون لديك شخصية في المباراة من أجل العودة".

🔶فرحة صدارة الدوري السعودي🔝🙌 pic.twitter.com/upYkk8aFVv — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 29, 2019

وواصل: "أغلقنا ملف مباراة الهلال، أخبرت اللاعبين أن يوقفوا الاحتفالات، لدينا مباريات هامة سنخوضها كالنهائيات".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أهنئ المملكة العربية على هذه المباراة، التي تليق بحجم الدوري السعودي للمحترفين، الأجمل أننا حققنا فيها الفوز".