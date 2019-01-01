الأندية السعودية تنتظر 2.7 مليون ريال بسبب دوري أبطال آسيا

الاتحاد الآسيوي أنه سيستمر صرف 675 ألف ريال لكل ناد من بند بدلات تكلفة السفر للأندية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر الأندية السعودية الهلال، والاتحاد، والأهلي، والنصر مجتمعة مبلغ 2.7 مليون ريال بواقع 675 ألف ريال لكل فريق نظير التواجد في دور مجموعات دوري أبطال آسيا النسخة الجديدة.

وتُمثل هذه القيمة ما تحتاجه الأندية نظير بدلات تكلفة السفر للأندية التي تلعب خارج ملعبها، الذي أقره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بواقع 60 ألف دولار لكل مباراة بدلًا من 30 ألف دولار.

وبدأ فريقي الاتحاد والنصر المشوار السعودي أمس في البطولة القارية، حيث حقق الاتحاد فوزاً رائعاً على حساب الريان القطري، بينما عاد النصر بهزيمة أمام الوصل الإماراتي.

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وأكد الاتحاد الآسيوي أنه سيستمر صرف 675 ألف ريال لكل ناد من بند بدلات تكلفة السفر للأندية التي تلعب خارج ملعبها حتى الدور قبل النهائي.

🏆 دور المجموعات - دوري أبطال آسيا

الأهلي 🆚 السد

⌛️ 20:15 بتوقيت مكة المكرمة

📍جدّة

🏟️ الجوهرة

📺 beIN Sports 3HD



خط هجوم يمتلك السومة أمام خط هجوم يمتلك بغداد بو نجاح.. السماء ستمطر أهدافًا على الجوهرة! 🔥#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/koo1VWJql0 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 5, 2019

وعلى صعيد المكافآت تشهد النسخة الجديد زيادة إضافية حيث وصلت إلى 29.4 مليون دولار، وللمرة الأولى في تاريخ البطولة، بدلاً من 25 مليوناً كما كانت في نسخة 2018 الماضية.