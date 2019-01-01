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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

اتجاه لعودة الحكم السعودي في المنافسات المحلية الموسم المقبل

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وجود مقترح لكل نادٍ الاستعانة بستة حكام فقط في مبارياته، خلال الموسم الكروي بشكل عام
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

 كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود اتجاه داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم لتقليص دور الحكام الأجانب في مباريات دوري المحترفين السعودي الموسم المقبل.

تقارير أشارت إلى وجود مقترح لكل نادٍ الاستعانة بستة حكام فقط في مبارياته، خلال الموسم الكروي بشكل عام.

ومن المنتظر أن تختار الأندية الطاقم الأجنبي في خمس مباريات مع دفع التكاليف المالية، في حين يتكفل اتحاد الكرة بمباراة واحدة فقط.

ويأتي هذا التوجه لمنح الحكم السعودي الفرصة للمشاركة في قيادة المباريات، بعد أن ظل مهمشاً في منافسات هذا الموسم، وأصبح بعيداً عن دوري الأضواء.

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يُذكر أن خليل جلال رئيس لجنة الحكام قد أكد في تصريحات صحفية له إنهم يترددوا كلجنة أو اتحاد كرة في الاستعانة بالحكام السعوديين، ومتى ما أتيحت الفرصة التي تناسب الحكم المحلي، سيتم تكليفه في المباريات، فهم الأساس لنجاح التحكيم السعودي.

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