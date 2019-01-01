اتجاه لعودة الحكم السعودي في المنافسات المحلية الموسم المقبل

وجود مقترح لكل نادٍ الاستعانة بستة حكام فقط في مبارياته، خلال الموسم الكروي بشكل عام

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود اتجاه داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم لتقليص دور الحكام الأجانب في مباريات دوري المحترفين السعودي الموسم المقبل.

تقارير أشارت إلى وجود مقترح لكل نادٍ الاستعانة بستة حكام فقط في مبارياته، خلال الموسم الكروي بشكل عام.

ومن المنتظر أن تختار الأندية الطاقم الأجنبي في خمس مباريات مع دفع التكاليف المالية، في حين يتكفل اتحاد الكرة بمباراة واحدة فقط.

🏆 دور المجموعات - دوري أبطال آسيا

العين 🆚 الهلال

⌛️ 18:20 بتوقيت مكة المكرمة

📍العين

🏟️ هزاع بن زايد

📺 beIN Sports 2HD



لقاء الزعماء.. زعيم 🇦🇪 يستضيف زعيم 🇸🇦.. لمن تكون الغلبة؟ #آسيا_مع_جول pic.twitter.com/aMUxm7Zmkg — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 5, 2019

ويأتي هذا التوجه لمنح الحكم السعودي الفرصة للمشاركة في قيادة المباريات، بعد أن ظل مهمشاً في منافسات هذا الموسم، وأصبح بعيداً عن دوري الأضواء.

العين صاحب الكلمة العليا في مواجهاته أمام الهلال تاريخياً

يُذكر أن خليل جلال رئيس لجنة الحكام قد أكد في تصريحات صحفية له إنهم يترددوا كلجنة أو اتحاد كرة في الاستعانة بالحكام السعوديين، ومتى ما أتيحت الفرصة التي تناسب الحكم المحلي، سيتم تكليفه في المباريات، فهم الأساس لنجاح التحكيم السعودي.