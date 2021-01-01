وسط فرحة التأهل | صدمة في النصر بسبب أمرابط .. وحمد الله يتوسل إليه

العالمي تأهل لدور الـ16 بالفوز أمام السد

أفسد المغربي نور الدين أمرابط؛ لاعب النصر السعودي، على جمهور ناديه فرحة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وسط محاولات من مواطنه عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، لإثنائه.

العالمي نجح في خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا، من فم زعيم قطر، بعد التغلب عليه بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات.

كتيبة المدرب مانو مينيزيس رفعت رصيدها إلى 11 نقطة وخطفت صدارة المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز عند عشر نقاط، ليودع المنافسات.

كيف صدم أمرابط الجمهور؟

وأمرابط ألمح إلى رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "تحقق التأهل لمرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال آسيا!، لم يكن من السهل لعب 6 مباريات في 15 يومًا".

وأضاف: "بالتوفيق للنصر بعد الصيف في المرحلة النهائية، كي يتوج بالكأس".

حمد الله توسل إليه للبقاء والاستمرار مع الفريق، إذ علق على منشوره: "لا يا أخي، عليك أن تبقى معنا حتى النهاية".

لماذا لم يجدد أمرابط عقده؟

المغربي كان قد أعلن في تصريحات تليفزيونية من قبل أنه يبحث عن الاستقرار خلال الفترة المقبلة استعدادًا لكأس العالم قطر 2022، إذ يرغب في المشاركة مع منتخب بلاده في المونديال حال النجاح في التأهل، لذلك أعلنها صريحة أنه إذا لم تفاتحه إدارة النادي في التجديد قبل دخوله الفترة الحرة بيناير الماضي، فإنه سيرحل بنهاية الموسم.

لكن الأمر ليس متعلقًا بقرار النجم المغربي فقط، إنما تعرض لانتقادات كبيرة خلال الموسم الجاري، لتذبذب مستواه، وطالبت الجماهير في مناسبات كثيرة برحيله، بجانب الانتقادات التي تعرض لها خلال فترة دور المجموعات في البطولة القارية.

وجهات محتملة لأمرابط؟

ربما الوجهة الأقرب للجناح المغربي هي الدوري القطري، إذ تلقى أكثر من عرض مغرٍ خلال الفترة الماضية، كان على رأسها من نادي الوكرة الذي عرض عليه تقاضي مليوني دولار سنويًا.

بعض التقارير كذلك أكدت تلقيه عروض أخرى من أندية إماراتية، لكنها لم تصل إلى الجدية.

ماذا قدم أمرابط مع النصر؟

وكان المغربي قد انضم للنصر في صيف عام 2018، قادمًا من واتفورد الإنجليزي، وخلال هذه الفترة شارك في 96 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع 24 آخرين.

وحقق صاحب الـ34 عامًا مع الفريق العاصمي لقب الدوري السعودي، ولقبي كأس السوبر المحلي.

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