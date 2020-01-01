جداليات سعودية .. هل سيظل الصراع قائمًا على لقب "الزعيم"؟

هل يستمر الجدل خلال السنوات القادمة، أم سيبقى الهلال زعيمًا للكرة السعودية؟

تستمر حالة الجدل في الكرة السعودية، في الكثير من الاتجاهات، خاصًة الألقاب الذي يأخذها الأندية على حسب الإنجازات التي يحققونها.

لقب الزعيم، من الأحق بين أندية الدوري السعودي للمحترفين في الوقت الحالي، للحصول على هذا اللقب لما حققوه من بطولات وإنجازات؟

اقرأ أيضًا .. جداليات سعودية | الاتحاد والأهلي – من هو كبير ديربي جدة؟

المزيد من الفرق

ويضرب الخلاف على لقب "الزعيم" بين الثلاثي الهلال الذي يمتلك هذا اللقب منذ أوقاتًا بعيدة، ولكن يتمسك جماهير الأهلي والنصر بحقهم في لقب الزعيم.

وقال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل في تصريحات تلفزيونية: ""الهلال هو الزعيم، لكن النصر قادر على أخذ اللقب منه، لأن القصة تاريخ، لا يختلف أحد على أن لقب الهلال حاليًا هو الزعيم، لكن عندما يقال الزعيم يخطر في بالي الفنان المصري عادل إمام، وقد يذهب بالي للهلال".

وأضاف: "لا أقدر على التقليل من الهلال، قلت نادي الباراشوت، لأنه لم يلعب درجة ثانية، وهذه معلومة صحيحة وليس تقليلًا منه، لكنني أؤكد أن النصر هو الزعيم باعتراف إعلام الهلال، ثم ذهب هذا اللقب للأهلي ثم الهلال، هذا واقع تاريخي، لا يمكن لأحد على نفيه".

فهذا الصراع من جهة النصر، أما الأهلي، فنجد الجماهير أطلقت في أكتوبر 2017، هاشتاج "الأهلي_زعيم"، وأن اللقب أحق للراقي كونه له تاريخ عريض للغاية من البطولات.

وقال أحد المغردين وقتها أن الأهلي تسيد جميع الألعاب منذ عام 1963 حتى عام 1990، ونشر بعض الجرائد القديمة التي تدل على هذا.

الاهلي تزعم الكرة من 1963الي 1990🔥🔥

والان تزعم جميع الالعاب ....

وهو لقبنا سابقا والان نرجعه💚#الاهلي_الزعيم pic.twitter.com/Ohj6DL2qDO — & أسد القلعة & (@hawialahlawi) October 22, 2017

وبالنسبة للهلال فنجد أن الجماهير تجد أنها الأحق باللقب بسبب مشاركته في البطولة الآسيوية بشكل استمراري، وهو كذلك زعيمًا للكرة السعودية، والأكثر تتويجا بالدوري السعودي.

فهل يستمر الجدل خلال السنوات القادمة، أم سيبقى الهلال زعيمًا للكرة السعودية؟