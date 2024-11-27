بذكريات تحكيمية سيئة .. صدمة جديدة في الهلال بشأن مواجهة الغرافة الآسيوية!

الهلال يتلقى صدمة جديدة قبل لقاء الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة

تلقى نادي الهلال صدمة جديدة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد ساعات من التعادل أمام السد القطري، باللقاء الذي شهد الكثير من الجدل التحكيمي.

وتعادل الهلال أمام السد بهدف لمثله بالجولة الخامسة بدوري أبطال آسيا للنخبة، في مباراة طالب فيها الزعيم الحصول على 4 ركلات جزاء، ليتخذ الاتحاد الآسيوي قرارًا بعمل تقييم للأداء التحكيمي في تلك المواجهة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الحكم الأردني أدهم مخادمة، سيقود مباراة الهلال ضد الغرافة القطري، المقرر لها الثلاثاء المقبل، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري الأبطال.

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وسبق وتولى المخادمة المهمة التحكيمية لمباراة الهلال ضد العين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، وهي تلك المواجهة التي احتسب فيها 3 ركلات للفريق الإماراتي.

الهلال كان قد خسر على يد العين برباعية مقابل هدفين، وهي المباراة الوحيدة التي تلقى فيها الزعيم الهزيمة الموسم الماضي في كل البطولات.