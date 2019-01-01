جوميس: لا صغار في دوري أبطال آسيا، ونريد الفوز على العين

مهاجم الهلال يتحدث قبل مباراته الأولى في البطولة القارية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد بافيتمبي جوميس حماسه وشغفه الهائل لبدء التحدي القاري مع الهلال، ذلك خلال تصريحاته قبل المباراة المنتظرة ضد العين مساء اليوم في الإمارات.

ويستهل الزعيم السعودي مشواره في بطولة العام الجاري بمواجهة جاره الإماراتي بهدف الفوز ليكون الخطوة الأولى في طريق الوصول للمرة الثالثة لنهائي البطولة، لكن بأمل بالفوز به هذه المرة بعدما خسره مرتين أمام ويسترن سيدني وندردز وأوراوا ريد دياموندز عامي 2014 و2017.

وتحدث اللاعب الفرنسي قبل اللقاء قائلًا عنه "العين فريق كبير، ولديهم خبرة كبيرة في دوري أبطال آسيا، ولكن هذه المباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا من أجل الحصول على أولى النقاط بأسرع وقت ممكن بالبطولة".

أضاف حول كونها المباراة الأولى له في دوري أبطال آسيا "طموحي أن نقوم بعمل جيد كفريق، وكذلك على الصعيد الفردي، المباراة أمام العين ستكون الأولى على الصعيد القاري بالنسبة لي، ولهذا يجب أن أتعامل مع الأمور بشكل تدريجي".

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"أنا متحمس، والفريق بأكمله متحفز لنقل العروض القوية التي نقدمها في الدوري إلى دوري أبطال آسيا. نحن كنا نقوم بعمل جيد، اللاعبون السعوديون والأجانب يقومون بعمل جيد معًا، لدينا فرصة جيدة للتقدم في هذه البطولة، وسوف نبذل ما بوسعنا من أجل استغلالها".

أتم لاعب جلطة سراي السابق "عندما شاهدت دوري أبطال آسيا لأول مرة لاحظت وجود أسماء كبيرة تلعب في أندية مختلفة من عدة دول، وهذا أظهر أن البطولة كبيرة. لا يوجد فرق صغيرة أو ضعيفة في البطولة، كل الفرق تستحق التواجد هنا، وهذه فرصة للفرق وللاعبين الكبار من أجل إظهار مدى استعدادهم ومستوى قدراتهم، أنا أحب المنافسة، والفوز بلقب أكبر بطولة في القارة سيكون رائعًا".