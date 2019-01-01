الهلال والعدالة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث ومجريات مباراة الهلال ضد العدالة في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفي 2019-2020

الهلال 5 × 0 العدالة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

67’ توقف اللقاء لإصابة حكم المباراة ودخول الطاقم الطبي لتلقيه العلاج اللازم

66’ تمريرة طولية فى إتجاه محمد البريك على الجهة اليمني لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي

65’ تبديل ثاني فى صفوف الهلال دخول صالح الشهري وخروج سيستيان جيوفينكو

64’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان من جانب لاعبي الهلال

62’ عرضية من الجهة اليمني عن طريق أندريه كارييلو لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

61’ شاهد الهدف الخامس للهلال

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني والتقدم للهلال بخماسية نظيفة

59’ تبديل أول فى صفوف الهلال دخول ناصر الدوسري وخروج محمد كنو

58’ ضغط وسيطرة مستمرة من لاعبي الهلال على دفاعات العدالة

57’ عرضية من الجهة اليمني عن طريق محمد البريك الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

الهدف جاء بعد انطلاقة من خارج المنطقة عن طريق محمد البريك الذي مرر كرة رائعة مرت من مدافعي العدالة لتصل إلى بافيتيمبي جوميس لداخل المنطقة ليسددها بسهولة فى المرمي

خمسسسة خمسة يا هلااااااال 😍💙 pic.twitter.com/8RxzsoioVz — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 30, 2019

55’ جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الخامس والهاتريك لبافيتيمبي جوميس

54’ تمريرة رائعة من سيبستيان جيوفينكو على الجهة اليمني إلى محمد البريك الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها اندريه كارييلو بتسديدة قوية لكن امسكها الحارس علي المزيدي بثبات

53’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان

52’ خطا لصالح العدالة فى منتصف الميدان ضد نواف العابد لاعب الهلال

50’ عرضية من انريه كاريلو من الجهة اليمني ابعدها الدفاع لترتد امام جوميس الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي

49’ ركنية للهلال تنفذ بتمريرة قصيرة من نواف العابد إلى اندري كارييلو الذي مررها له من جديد ليرسلها نواف عرضية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

48’ تسديدة قوية من سيبسيتانو جيوفينكو من داخل المنطقة لكنها اصطدمت فى الدفاع ومرت بدون خطورة

47’ تبديل أول فى صفوف العدالة دخول أحمد علي السلطان وخروج يوسف الفوزاعي

46’ الحكم يطلق صفرة بداية الشوط الثاني

⏰ بداية الشوط الثاني #الهلال ٤ x ٠ العدالة#الهلال_العدالة



⚽️ د١٥' نواف العابد

⚽️⚽️ د٢٨'، د٤٠' بافيتيمبي غوميز

⚽️ د٣٤' سيباستيان جيوفينكو pic.twitter.com/NSzp8tVFmr — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 30, 2019

45’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

⏰ نهاية الشوط الأول #الهلال ٤ x ٠ العدالة#الهلال_العدالة



⚽️ د١٥' نواف العابد

⚽️⚽️ د٢٨'، د٤٠' بافيتيمبي غوميز

⚽️ د٣٤' سيباستيان جيوفينكو pic.twitter.com/fEYA4ty6tZ — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 30, 2019

43’ شاهد الهدف الرابع للهلال

42’ ضغط قوي من لاعبي الهلال على دفاعات العدالة المتراجع بالكامل إلى منتصف ملعبهم

41’ عرضية أرضية خطيرة لداخل المنطقة تلقاها اندريه كارييلو من داخل المنطقة بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الايمن بقليل

الهدف جاء بعد تمريرة طولية لداخل المنطقة تلقاها محمد كنو ومررها إلى محمدالبريك الذي هيأ الكرة امام بافيتيمبي جوميس على القائم القريب ليسددها جوميس من أمام مدافعي العدالة لتسكن الشباك بنجاح

وصصصصصارت أربعة 💙💙💙💙 pic.twitter.com/FJOCDVYIwO — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 30, 2019

38’ جووووووووووووووووووووووول،،،،، الرابع عن طريق بافيتيمبي جوميس

37’ بطاقة صفراء من نصيب مرتضي البريه بعد تدخل قوي سيبستيان جيوفينكو من خارج المنطقة

36’ شاهد الهدف الثالث للهلال

الهدف جاء بعد تمريرة تصل إلى سيبسيتان جيوفينكو على حدود المنطقة ثم يسددها تسديدة أرضية قوية مرت على يمين الحارس علي المزيدي

سسسسسيبا.. كمان وكمان 😍😍💙💙 pic.twitter.com/Udwc5WK1ux — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 30, 2019

34’ جوووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثالث للهلال عن طريق سيبستيان جيوفينكو

32’ ياربااااااااااااه،،،، أخطر هجمات العدالة بعد عرضية رائعة من الجهة اليمني عن طريق أليو سيسيه تلقاها كارلوس أندريا من داخل يسار المنطقة ليستلم الكرة ويسددها فى المرمي لكن ابعدها علي آل بليهي من على خط المرمي لترتد بتسديدة من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

31’ شاهد الهدف الثاني للهلال

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتقدم أصبح لهلال بهدفين دون رد

الهدف جاء بعد انطلاقة من ياسر الشهراني من الجهة اليسري ثم يمررها إلى المنطلق لداخل يسار المنطقة جيوفينكو ليرسلها عرضية رائعة لداخل المنطقة تلقاها جوميس برأسية قوية على يمين المرمي لتسكن الشباك بنجاح

27’ جوووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الثاني للهلال عن طريق بافيتيمبي جوميس

25’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من لاعبي الهلال

24’ خطأ لصالح الهلال بعد تدخل قوي على أندريه كارييلو من الجهة اليسري

23’ تنفيذ الركنية بعرضية من سيبستيان جيوفينكو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

22’ تمريرة ثنائية بين جيوفينكو وجوميس كاد ان يسددها جوميس من داخل المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى ركنية

20’ شاهد الهدف الأول للهلال

19’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء والسيطرة والأفضلية للهلال

17’ محاولة التسديد من سيبستيان جيوفينكو من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

16’ سيطرة من لاعبي الهلال على مجريات اللقاء وتمريرات متتالية فى منتصف الميدان

الهدف جاء بعد انطلاقة من اندريه كارييلو من خارج المنطقة ثم يمررها إلى سيبستيان جيوفينكو على الجهة اليسري ليرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها نواف العابد واستلم الكرة وسددها بقوة على يسار المرمي

14’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول للهلال عن طريق نواف العابد

13’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الهلال لمحاولة الإختراق من العمق من أجل إدراك هدف التقدم

12’ تمريرة طولية فى إتجاه أندريه كارييلو على الجهة اليمني لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

11’ خطأ لصالح الهلال فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من مرتضي البريه على سيبستيان جيوفينكو

10’ عشر دقائق مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

8’ تمريرة طولية من عبدالله الحافظ فى إتجاه سيبستيان جيوفينكو على الجهة اليمني لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي

7’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق كارلوس أندرديا لكنها مرت اعلى المرمي

6’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان

5’ انطلاقة من ياسر الشهراني من الجهة اليسري ثم أرسلها عرضية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

4’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح العدالة بعد تدخل قوي من أندري كارييلو على علي عايش السالم

3’ محاولة لإختراق من العمق عن طريق جيوفينكو لكن تدخل معه الدفاع واستخلصها بنجاح

2’ عرضية من الجهة اليمني عن طريق اندري كاريلو لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / حيدر العامري / حسين الجاسم / نادر المولد / حسين النخلي / أحمد السلطان / عبدالله الهميان / محمد المقهوي / عبدالعزيز قشي / ماهر محمد

يبدأ العدالة بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من على المزيدي / علي السالم / سي أس ماندو / مرتضي البريه / راضي الراضي / رياض شراحيلي / بدر السليطين / يوسف الفوزاعي / ميدوين بيتيجي / أليو سيسيه / كارلوس أندريا

البدلاء / ناصر الدوسري / سالم الدوسري / ذعار حسين / محمد الشلهوب / صالح الشهري / محمد الواكد / هتان باهبري / محمد جحفلي / أمير كردي

📋 تعرّف على قائمة #كبير_آسيا بمباراة "العدالة"، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين #الهلال_العدالة #الهلال 💙 pic.twitter.com/fmhaANUfsJ — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 30, 2019

يبدأ الهلال بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من عبدالله المعيوف/ ياسر الشهراني / عبدالله الحافظ / على آل بليهي / محمد البريك / / محمد كنو / جوستافو كويلار / نواف العابد / سيبستيان جيوفنكو / أندريه كارييو / بافيتيمبي جوميس

تشكيل الفريقين:

العدالة يحتل المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، وهذه المباراة قد تكون فرصة حتى يقترب من المراكز الآمنة، لكن الزعيم لن يقبل سوى بالثلاث نقاط في سبيل استمرار مطاردته للنصر والأهلي على صدارة ترتيب الدوري، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

إلا أن الهلال لم يكن على هذا القدر من الإقناع والتألق، ولولا هدف سيباستيان جيوفينكو المتأخر لخسر ثلاث نقاط مهمة في صراعه لإعادة لقب الدوري السعودي إلى خزائنه من جديد.

هذه هي المباراة المحلية الأولى للموج الأزرق منذ مدة طويلة نتيجة لانشغاله في بطولة دوري أبطال آسيا ثم مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بقطر، وقد توقعت الجماهير أن يُقدم الفريق أداءً بارزًا على شاكلة ما فعله في البطولتين.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال ضد العدالة في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./