لوشيسكو: ضغط المباريات أجهدنا، سنحظى الآن بفرصة لالتقاط الأنفاس

الهلال حُرم من صدارة الدوري السعودي

اتهم رازفان لوشيسكو ضغط المباريات والإرهاق مجددًا بالوقوف خلف تراجع أداء فريقه الهلال وتعادله سلبيًا مع الشباب في ختام الدور الأول من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم أمس السبت مما كلفه خسارة الصدارة ولقب بطل الشتاء.

وتقدم النصر لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بفضل انتصاره على الاتفاق بهدف عبد الرزاق حمدالله يوم الجمعة الماضي، إذ رفع رصيده إلى 33 نقطة مقابل 32 نقطة للهلال الذي كان قد خطف الصدارة بانتصاره على الفيصلي في مباراة مؤجلة الأسبوع الماضي.

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ولعب الشباب مباراة قوية يوم أمس وهدد مرمى عبد الله المعيوف كثيرًا، فيما أهدر الهلال عدة فرص لانتزاع الفوز والنقاط الكاملة آخرها كان في الوقت القاتل بتسديدة البديل عبد الإله حافظ التي تصدى لها ببراعة فاروق بن مصطفى حارس مرمى الليوث.

لوشيسكو تحدث بعد اللقاء مؤكدًا أن أداء لاعبيه تحسن في الشوط الثاني لكن هذا لم يكن كافيًا لتحقيق الفوز، مضيفًا "أنا راضٍ عن أداء اللاعبين، قدمنا مستوًى جيد وسيطرنا على أغلب مجريات المباراة، لكننا واجهنا فريقًا قويًا".

أضاف "وجدنا صعوبة في بناء الهجمات خلال الشوط الأول، لكننا تداركنا الوضع في الشوط الثاني وأصبحنا أفضل. ليس لدينا الوقت الكافي للتحضير للمباريات وتطبيق الأفكار التكتيكية التي نرغب بالعمل عليها، وذلك بسبب ضغط المباريات. الفترة القادمة سيكون لدينا فرصة لالتقاط الأنفاس ومعالجة الأخطاء".