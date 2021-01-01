الشباب تجاوز ريال مدريد! .. الحمدان ممنوع من اللعب أمام فريقه السابق

مباراة القمة يوم الجمعة القادم

يُواصل الهلال تدريباته استعدادًا لمواجهة الشباب في قمة الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وهي المباراة التي ستلعب دورًا حاسمًا في صراع اللقب بينهما خاصة حال انتهت بفوز أحدهما على الآخر، فيما التعادل قد يخدم مصالح منافسهم الثالث "الاتحاد".

الهلال والشباب يتصدران جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا برصيد 48 نقطة لكل منهما، ويُطاردهما الاتحاد بنقاطه الـ46 لكنه لعب بالفعل مباراة الجولة الـ26.

اقرأ أيضًا | سامي الجابر وهدافو الدوري السعودي دون الفوز باللقب

ما هو البند الموجود في عقد الحمدان ويمنع لعبه مباراة الهلال والشباب؟

كشفت مصادر صحفية سعودية عن وجود بند في عقد انتقال عبد الله الحمدان من الشباب إلى الهلال في يناير الماضي يمنع لعبه أي مباراة مع فريقه الجديد ضد فريقه القديم، وهو ما يعني خروجه من حسابات المدرب خوسيه مورايس لقمة الجمعة في الرياض.

المهاجم الشاب كان قد وقع للهلال عقب دخوله الفترة الحرة في عقده مع الشباب، وقد اشترى الزعيم مدة الـ6 أشهر المتبقية في عقده خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة.

هل البند الموجود في عقد الحمدان ويمنع لعبه ضد الشباب قانوني؟

أوضح العديد من القانونيين المختصين في اللوائح وعقود اللاعبين وكذلك عدد من النقاد الرياضيين أن البند الموجود في عقد الحمدان ويمنع لعبه أمام فريقه السابق غير قانوني، مؤكدين أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يعترف به.

الناقد الرياضي خالد السعودي أكد خلال تصريحاته مع برنامج الدوري مع وليد أن البند قانونيًا غير موجود ويحق للهلال مشاركة الحمدان في المباراة، لكن النادي قد يمتنع عن ذلك من الناحية الأدبية.

#الدوري_مع_وليد | خالد السعود: البند غير قانوني وهو بند أدبي.. أعتقد أن إدارة الهلال سوف تحترم البند الموجود في عقد عبدالله الحمدان لأنها لا تريد أن تلغي علاقتها بالشباب.. #قناة_SBC pic.twitter.com/LsSJVquDXu — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 3, 2021

الناقد محمد الدهش أبدى اندهاشه من ذلك البند وطالب الهلال بالاعتماد على الحمدان خلال المباراة والاستفادة من خدماته، خاصة أن اللقاء حاسم بين الفريقين.

#الدوري_مع_وليد | محمد الدهش : مشاركة الحمدان قانونية وأنا كإداري إذا احتجته سوف اشركه الهلال لم يتعاقد معه مجانا .. لا أعلم إذا إدارة الهلال لا تريد أن تخسر التعامل مع إدارة الشباب وتحترم البند في العقد.. #قناة_SBC pic.twitter.com/7OO4UZd57M — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 3, 2021

إذ قال "الهلال عليه إشراك اللاعب حال سمح القانون بذلك وكان ذلك البند غير قانوني، وأنا أعتقد أن تواجد الحمدان في المباراة قانوني تمامًا، الحديث عن عدم خسارة نادي الشباب كلام خاطئ، العلاقة مع الشباب خارج الحسابات الفنية، إن كان الهلال بحاجة للاعبه عليه أن يُشركه في المباراة".

ماذا قدم الحمدان مع الهلال هذا الموسم؟

الحمدان انضم للهلال وقد كان أفضل صانع أهداف في الدوري السعودي بتمريره 7 تمريرات حاسمة مع الشباب، لكن مسيرته مع الزعيم لم تكن على المستوى المتوقع للإصابات وتعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

صاحب الـ22 عامًا لم يلعب مع الهلال سوى 7 مباريات لم يُقدم خلالها أي بصمة، وقد توقف رصيده من الأهداف عند الخمسة التي سجلها بقميص الليوث.

وجهة نظر .. بند غريب، الشباب تجاوز ريال مدريد!

اعتدنا وجود مثل تلك البنود في عقود انتقال اللاعبين في إسبانيا وإنجلترا ومصر مؤخرًا، لكن كان ذلك يقتصر على عقود الإعارة وليس البيع النهائي.

ريال مدريد منع كل لاعبيه المعارين تقريبًا من اللعب ضده مع فرقهم، وكذلك فعل برشلونة بعده والأهلي والزمالك في مصر وغيرهم من الأندية حول العالم، لكن لم يُقدم أي نادٍ على منع لاعب رحل عنه نهائيًا من اللعب ضده.

الشباب تجاوز ريال مدريد وكل تلك الأندية في منعه لاعب رحل عنه نهائيًا من اللعب ضده مع فريقه الجديد ... بند غريب والأغرب موافقة الهلال عليه وعلى أن يُحرم من الاستفادة من لاعب اشتراه في أهم مباريات الموسم.

اقرأ أيضًا ..