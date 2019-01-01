الهلال يقترب من التعاقد مع شركة ملابس رياضية جديدة

إدارة الزعيم تستهدف أن تكون الشركة ذات جودة عالمية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب إدارة نادي الهلال السعودي من التوقيع مع شركة جديدة للملابس الرياضية.

التقارير أشارت إلى أن إدارة الزعيم أصبحت قريبة من التعاقد مع شركة جديد توفر أطقم النادي ابتداءً من الموسم المقبل، بعد انتهاء عقد الرعاية الجاري مع شركة Nike.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أشارت إلى أن إدارة الزعيم تستهدف أن تكون الشركة ذات جودة عالمية من أجل توفير خدمة جيدة للجماهير.

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🎙️محمد بن فيصل pic.twitter.com/cd5gd1sC3C — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 13, 2019

كما من المنتظر أن تتكفل الشركة الجديد على فتح أكثر من فرع للمتجر في العاصمة "الرياض"، إضافة إلى فروع أخرى في مدن سعودية مختلفة.

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ولن يتوقف الأمر على البيع داخل المتاجر فقط، بل من المنتظر أن يتم الاتفاق على إنشاء متجر إلكتروني ضخم رغبة منها في زيادة إيرادات النادي.