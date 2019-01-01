لوتشيسكو يكشف عن مفاجأة الهلال الجميلة له

المدرب يتحدث بعد أيام من المعسكر الخارجي بالنمسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال رازفان لوتشيسكو المدير الفني للهلال أن التوقيع مع الفريق والرحيل عن باوك كان قرارًا صعبًا لشعوره بالراحة في اليونان.

وأكد المدرب الروماني أنه بدأ يُشاهد مباريات من الموسم الماضي للهلال عند بدء المفاوضات واقتراب التوقيع على العقود، وقد فاجأه المستوى الممتاز للكرة السعودية ومدى تطورها عما كان يعرفه ويتوقعه، مؤكدًا أن المباريات أصبحت تتمتع بالقوة والإثارة والمتعة وأن مستوى اللاعبين ارتفع بشكل ملحوظ، واصفًا كل هذا بالمفاجاة الجميلة بالنسبة له.

رئيس الهلال يتوجه للإمارات، وعموري يُضحي ماليًا للبقاء

وأضاف في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي السعودي "لدينا طموح كبير في الموسم القادم، نريد الفوز بالدوري والكأس في السعودية وكذلك دوري أبطال آسيا، الجماهير حين ترانا تطلب منا هذا وأنا أعلن أن الهلال يستهدف الفوز بتلك البطولات".

"أدركت مباشرة بعد بداية الاستعدادات للموسم الجديد أن الفريق مستواه عالٍ، وأنه أفضل كثيرًا مما توقعته، ولم يفاجئني فقط جودة اللاعبين وتميزهم، بل كذلك انضباطهم والتزامهم في الحصص التدريبية ورغبتهم حرصهم على التعلم سريعًا والتعرف على خطة اللعب التي سينتهجها المدرب في الموسم القادم".

لوتشيسكو اعترف بضعف المنافسين في المباريات الودية التي خاضها الفريق في النمسا، لكنه أكد على استفادته الكاملة من تلك المباريات، سواء على صعيد تطوير شخصية وعقلية الفريق، أو تثبيت الأفكار التكتيكية والعمل عليها جيدًا داخل الملعب.

مضيفًا حول مواجهة الأهلي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا "من الصعب بالتأكيد أن نفتتح الموسم بمباراة صعبة مثل تلك، لكن مثل تلك المباريات تمثل حافزًا كبيرًا وتجعل حالة التركيز لدى اللاعبين أفضل، لدينا عدة أيام لنستعد لها جيدًا".

وأخيرًا وجه لوتشيسكو رسالة لجماهير "الموج الأزرق" مطالبًا إياهم بدعم الفريق لأنه بحاجة له لتحقيق الأهداف المنشودة، وواعدًا إياهم بأن يفخروا بالفريق وطريقة اللعب وجهد وتضحيات اللاعبين على أرض الملعب.