الهلال والسد مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال ضد السد في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، علي استاد جامعة الملك سعود بمدينة الرياض

الهلال 1 × 0 السد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

13’ بطاقة صفراء من نصيب محمد البريك بعد تدخل قوي علي أكرم عفيف من يسار منطقة جزاء الهلال

12’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية علي الجهة اليسري تلقاها ياسر الشهراني وإنطلق بها لداخل يسار المنطقة ثم مررها عرضية أرضية ابعدها الدفاع لترتد امام ياسر الدوسري الخالي من الرقابة ليسددها فى المرمي علي يمين الحارس سعد الدوسري

قووووووووول.. التورنيدو يفتتح التسجيل 👏🏻🤩💙 pic.twitter.com/kV69amVxPn — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 22, 2019

11’ جووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول للهلال عن طريق سالم الدوسري

10’ بطاقة صفراء من نصيب سالم الهاجري مدافع نادي السد

9’ خطأ في منتصف الميدان بعد تدخل قوي من سالم الهاجري علي ياسر الشهراني



8’ تمريرة طولية من عبدالله المعيوف فى إتجاه ياسر الشهراني علي الجهة اليسري لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

7’ تمريرات متبادلة بين لاعبي السد لمحاولة بناء هجمة منظمة والبحث عن هدف مبكر

6’ محاولة التوغل من سيباستيان جيوفينكو من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

5’ تمريرة طولية من بوعلام خوخي علي الجهة اليسري فى إتجاه أكرم عفيف لكنها غير متقنة تصل سهلة إلى الحارس عبدالله المعيوف

4’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق أندري كاريلو تلقاها بافيتيمبي جوميس بتسديدة على الطائر لكنها مرت اعلى المرمي بقليل



3’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق حسن الهيدوس لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية أولي للسد القطري

2’ إنطلاقة من اندري كاريلو من منتصف الميدان ثم يمررها فى إتجاه بافيتيمبي جوميز علي حدود المنطقة لكنها أقرب إلى الحارس سعد الدوسري



1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء.

البدلاء / حامد اسماعيل حسن خليفة / علي آسد / عبدالعزيز الأنصاري / مشغل فرج برشام / حسن علي بهزاد / سعود إبراهيم النصر / عبدالله العلي



السد: يبدأ المدرب تشافي هيرنانديز بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من سعد عبدالله الدوسري / طارق سلمان / بيدرو ميجيل / سالم الهاجري / بوعلاك خوخي / وو يونج جونج / جابرييل فرنانديز اريناس / تي هي نام / حسن الهيدوس / أكرم عفيف / هاشم علي عبداللطيف



البدلاء / محمد الشلهوب / نواف العابد / هتان باهبري / محمد الواكد / صالح الشهري / ناصر الدوسري

📋 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمواجهة "السد القطري"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم #الهلال_السد pic.twitter.com/UeVvcpR1qC — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 22, 2019



الهلال: يبدأ المدرب رازفان لوسيسكو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من عبدالله المعيوف / محمد البريك / جانج هيون سوو / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / عبدالله عطيف / سلمان الفرج / اندري كاريلو / سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميز



تشكيل الفريقين:

لم تختلف بداية السد كثيرًا عن الهلال لدوري أبطال آسيا 2019، حيث تصدر المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ونجح في تخطي الدحيل بمجموع نتائج (4-2)، وفي ربع النهائي واجه القطب الثاني لمدينة الرياض النصر، وخاض أمامه ملحمة تمثلت في قلب تأخره في الذهاب بهدفين لهدف، إلى انتصار في الإياب بثلاثة أهدافٍ لهدف أهداهم بطاقة العبور لنصف النهائي.

وكان الهلال قد تخطى دور المجموعات التي تصدرها برصيد 13 نقطة، ليتواجه مع الأهلي في دور الـ16 ويتخطاه أيضاً بنتيجة (4-3) في إجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، ومن ثم أقصى الاتحاد في ربع النهائي بنتيجة (3-1).

استطاع الموج الأزرق أن يتخطي مباراة الذهاب خارج الديار وأن يُحرج عيال الذيب ف عقر داره بعد أن انتصر بأربعة أهداف مقابل هدف، ليُصعب المهمة على الزعيم القطري في مباراة الإياب.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال السعودي ضد السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019؛ ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة.