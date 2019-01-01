السد للهلال: نبارك لكم تأهلكم، وبالتوفيق لكم

نشر نادي السد القطري تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر بارك لمنافسه الهلال السعودي التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا وتمنى له التوفيق في النهائي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نشر الحساب الرسمي للسد القطري على تويتر تغريدة بارك خلالها لمنافسه الهلال السعودي تأهله لنهائي دوري أبطال آسيا.

وكاد السد القطري أن يُحقق المعجزة الكروية ويتأهل لنهائي دوري الأبطال من قلب الرياض، ذلك بعد انتصاره 4-2 في استاد جامعة الملك سعود بعدما كان قد خسر ذهابًا في قلب الدوحة بنتيجة 4-1.

أكرم عفيف: نعم أشجع الهلال، ومن لا يُحبه؟

ونشر الحساب الرسمي للسد على تويتر تغريدة جاء فيها "نبارك لكم تأهلكم .. كانت منافسة قوية تعكس مستوى الفريقين وبالتوفيق"، مع الإشارة لتويتر الهلال.

وسيلعب الهلال ضد المتأهل بين جوانزو إيفرجراند الصيني وأوراوا ريد دياموندز الياباني، وسيلتقي الفريقان غدًا في الصين بعدما حسم الفريق الياباني لقاء الذهاب لصالحه بهدفين دون رد.