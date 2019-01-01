أكرم عفيف: نعم أشجع الهلال، ومن لا يُحبه؟

أكرم عفيف نجم السد القطري يتحدث عقب الفوز على الهلال 4-2 في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال أكرم عفيف نجم السد القطري أنه يُشجع الهلال السعودي ويتمنى تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أن عدم تلقيه أهدافًا في مباراة الذهاب بالرياض سيكون مفتاح الفوز بالبطولة.

وتأهل الهلال لنهائي دوري الأبطال رغم خسارته في الرياض بنتيجة 4-2 أمام ضيفه السد القطري، وذلك بفضل انتصاره ذهابًا في الدوحة بنتيجة 4-1.

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ولم يُخف عفيف استياءه من الخروج من البطولة، بقوله لصحيفة الجزيرة السعودية "الحمد لله على كل شيء، مبروك للهلال وجماهيره ومبروك للسد فوزه اليوم لكن هاردلك عدم التأهل، أدينا اليوم جيدًا وخرجنا بالفوز لكن نقصنا هدف للتأهل، الحمد لله ومبروك للهلال".

وعن أصعب أوقات اللقاء قال النجم القطري "المباراة من البداية صعبة، كوننا كنا مطالبين بإحراز 4 أهداف لتعويض الخسارة في الذهاب، وقد سجلنا أربعة أهداف لكننا استقبلنا هدفين وكانا السبب في خروجنا".

أضاف "تحدثنا قبل المباراة نحن اللاعبين وتعهدنا ببذل الجهد المطلوب للعودة في النتيجة، المهمة كانت صعبة لكنها لم تكن مستحيلة، وقد سجلنا 4 أهداف بالفعل لكن حدث ما حدث وتلك كرة القدم".

وتابع قائلًا حول حظوظ الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا "الهلال إن نجح في الخروج من مباراة الذهاب دون أن يستقبل هدف ستكون فرصته كبيرة في التتويج باللقب. الهلال ليس لديه نقاط ضعف لكن أداء اليوم ربما كان نتيجة التراخي نسبيًا بعد النتيجة الكبيرة في الذهاب".

وفي النهاية سُئل عفيف إن كان متعاطفًا ومحبًا للهلال، فأجاب أشجع الهلال بالتأكيد، من لا يحب الهلال؟".