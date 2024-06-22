الهلال السبب.. موقع اليورو يسقط في خطأ فادح حول ميريح ديميرال!

ماذا حدث؟

شهدت بيانات لاعبي منتخب تركيا، خطأ فادحًا من قِبل الصفحة الرسمية لبطولة يورو 2024، على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وخاصة مدافع الأهلي ميريح ديميرال.

وشارك ديميرال بديلًا للمصاب سامت أكايدين، في الدقيقة 75 من عمر مباراة تركيا والبرتغال، والتي انتهت بفوز كريستيانو رونالدو ورفاقه بنتيجة (3-0)، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة، في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وقام موقع اليورو، بتسجيل ميريح ديميرال، بوصفه لاعبًا في صفوف الهلال، رغم كونه مدافعًا للأهلي، علمًا بأن ديميرال خاض مباراتي تركيا، بإجمالي 26 دقيقة، في لقاءي جورجيا والبرتغال.

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وانتقل ميريح ديميرال إلى صفوف الأهلي في أغسطس 2023، بعقد يستمر حتى يونيو 2026، وخاض اللاعب 20 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2023-2024، سجل خلالها هدفًا وصنع تمريرة حاسمة.

ويحتل منتخب تركيا وصافة المجموعة السادسة في بطولة اليورو، بعد الجولة الثانية، برصيد 3 نقاط، فيما تأهل منتخب البرتغال بعد تزعم الصدارة بـ6 نقاط، بينما يأتي منتخب التشيك ثالثًا بنقطة واحدة، بفارق الأهداف عن جورجيا (الرابع).