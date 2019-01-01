هل يرحل عن الهلال حال تلقيه عرضًا أوروبيًا؟ جوميز يُجيب

نجم وهداف الهلال يتحدث عن مستقبله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال السعودي رغبته البقاء طويلًا بين صفوف فريقه، مؤكدًا أن موقفه هذا لن يختلف حال وصله عرضًا أوروبيًا مغريًا.

وأحرز جوميز هدف الهلال الأول ضد الاتحاد في المباراة الأخيرة من الدوري السعودي، قبل أن يُضيف سالم الدوسري الهدف الثاني الذي منح الفريق الفوز بهدفين دون رد ليُعزز صدارته لجدول ترتيب البطولة.

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وسُئل الفرنسي عن مستقبله عقب المباراة، فأجاب "أنا سعيد في الهلال، الجماهير والنادي قدموا لي حبًّا كبيرًا، وأريد البقاء هنا طويلًا".

لاعب جلطة سراي السابق أبدى استياءه من أرضية ملعب الجوهرة، موضحًا أنه جعل المباراة ومهمة الفوز بها أصغب كثيرًا.

يُذكر أن الهلال ضم جوميز صاحب الـ33 عامًا الصيف الماضي مقابل 6 ملايين يورو من النادي التركي، وقد خاض مع الزعيم 21 مباراة في دوري المحترفين السعودي أحرز خلالهم 17 هدفًا وصنع 5.