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رازفان لوسيسكو يحصل على 5 أضعاف راتبه مع الهلال

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Goal.com/arabian
المدير الفني الشاب يمتلك عرضًا مغري ماديًا من قبل نادي الهلال السعودي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قالت تقارير صحفية رومانية أن المدير الفني رازفان لوسيسكو قد أبلغ مسؤولي نادي باوك اليوناني بالرحيل عن تدريب النادي خلال الفترة المقبلة.

صحيفة "gsb.ro" الرومانية قالت أن المدير الفني الشاب يمتلك عرضًا مغري ماديًا من قبل نادي الهلال السعودي.

وأضافت الصحيفة أن قيمة العرض للمدير الفني تصل إلى 4 ملايين يورو من أجل قيادة الزعيم، وهو 5 أضعاف ما يحصل عليه حاليًا في اليونان.

العديد من التقارير المحلية المقربة من صناع القرار في الهلال أكدت أن المدرب الروماني هو الأقرب لقيادة الزعيم الموسم المُقبل.

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وحول كيفية رحيله عن النادي اليوناني قالت الصحيفة الرومانية أن نادي الهلال سيدفع قيمة الشرط الجزائي للاعب والذي يصل إلى 2 مليون يورو.

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ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المدير الفني في حال التوصل إلى صيغة نهائية للعقد.

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