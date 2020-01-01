أخبار الهلال اليوم | إشادة إماراتية بالزعيم، والكشف عن سبب طرد لوشيسكو ضد الفيصلي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 28 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الجمعة 28 أغسطس 2020 ...

المزيد من الفرق

حكم مباراة الهلال والفيصلي يُفسر طرد لوشيسكو

قال الأرجنتيني نيسور بيتانا حكم مباراة الهلال ضد الفيصلي الأخيرة في الدوري السعودي أن طرد رازفان لوشيسكو مدرب الأول من المباراة جاء لأنه قلل من احترام اللعبة، موضحًا أنه تحدث معه عقب اللقاء ووجده شخصية ذات احترام لكنه تأثر بعصبية اللقاء وتوتره.

شباب الأهلي يُشيد باحترافية الهلال وتعامله مع اللاعبين الأجانب

أشاد عبد المجيد حسين عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي دبي باحترافية الهلال السعودي وتعامله الرائع مع لاعبيه الأجانب، ذلك تعليقًا منه على وداعية كارلوس إدواردو الذي وقع للنادي الإماراتي قبل يومين ليُنهي رحلة استمرت خمس سنوات مع الزعيم السعودي.

وقال عبد المجيد "وداع الهلال لكارلوس إدواردو يؤكد احترافية النادي وعلاقته المميزة بلاعبيه الأجانب، حتى بعد نهاية مسيرتهم معه".

تغريم النصر ورئيسه بسبب ديربي الرياض أمام الهلال

الاتحاد السعودي لكرة القدم يفرض عقوبات على نادي النصر ورئيسه صفوان السويكت بعد بيانات وتصريحات حملت إساءة لحكم ديربي الرياض أمام الهلال. التفاصيل هنا

الهلال يقرر تأجيل التجديد للفرج والشهراني