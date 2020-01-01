الهلال يقرر تأجيل التجديد للفرج والشهراني

إدارة نادي الهلال تقرر تأجيل تجديد تعاقد الثنائي سلمان الفرج وياسر الشهراني.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن إدارة نادي الهلال قد قررت تأجيل المفاوضات مع الثنائي سلمان الفرج وياسر الشهراني في الوقت الحالي من أجل تجديد العقود الخاصة بهما.

جاء هذا رغبة من إدارة النادي لوضع كل التركيز على المرحلة الحاسمة من الموسم في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستمر تعاقد الثنائي مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، أي أنهما لديهما عدة شهور في عقديهما قبل أن يستطيعان الرحيل بشكل مجاني.

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ويستطيع الشهراني والفرج التفاوض مع أي فريق في شهر يناير المقبل دون العودة للهلال على أن ينضما له في الموسم التالي.

وأوضحت التقارير أن الإدارة لا تريد أن تهمل ذلك الملف، لكنها تسعى بشكل أساسي لترتيب أولوياتها بحسم الدوري السعودي للمحترفين أولًا.

وستسعى الإدارة ليكون ملف تجديد عقد الشهراني ومعه الفرج هو أول ما يتم النقاش فيه عقب انتهاء بطولة الدوري خلال الأسابيع المقبلة.

جدير بالذكر أن الهلال يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 63 نقطة، بعد مرور 27 جولة.