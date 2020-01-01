أخبار الهلال اليوم | جاهزية الدوسري والشهراني للتدريبات، وحسم مستقبل صالح الشهري

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 27 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 27 يونيو 2020 ...

الرائد: لن نتخلى عن صالح الشهري سوى للعرض الأفضل

أكد صالح المرشود نائب رئيس الرائد السعودي أن ناديه لن يتخلى عن المهاجم صالح الشهري المعار للهلال حاليًا سوى لصاحب العرض الأفضل من الأندية التي تود التعاقد معه.

المزيد من الفرق

وأوضح المرشود خلال تصريحات تلفزية أن ناديه وافق على طلب الهلال تمديد إعارة الشهري حتى نهاية الموسم الجاري، لكن مؤكدًا أن عودة اللاعب للرائد مرحب بها جدًا خاصة لقيمته الفنية الكبيرة.

إذ قال "إدارة الرائد ستحسم مصير الشهري بنهاية الموسم الجاري، إما بالبقاء مع الهلال أو العودة للفريق أو الانتقال لنادٍ آخر، الإدارة ستوافق على العرض الأفضل للاعب، ونرحب كثيرًا بعودته لنا لأنه لاعب هداف ومؤثر وقد تأثر الفريق سلبًا برحيله".

الشهراني والدوسري جاهزان لتدريبات الهلال الجماعية

بات الثنائي ياسر الشهراني وناصر الدوسري جاهزين للمشاركة في التدريبات الجماعية مع ناديهما الهلال فور انطلاقها، ذلك بعدما خضعا لبرنامج علاجي وتأهيلي قوي خلال الأيام الماضية تحت إشراف عبد العزيز الدوسري مدرب اللياقة البدنية الخاص بقطاع الشباب في النادي.

خاص جول | سيرجيو ريكاردو يكشف سبب اعتناق الإسلام ويختار تشكيل ناري من الدوري السعودي

حوار خاص مع نجم الهلال السابق سيرجيو ريكاردو. التفاصيل هنا

لوشيسكو يضع لاعب باوك اليوناني ضمن أهدافه لتدعيم الهلال