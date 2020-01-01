أخبار الهلال اليوم | مباراتان وديتان مساءً، واستقالة مدير الاحتراف

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 28 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 ...

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مباراتان وديتان للهلال مساء اليوم

يخوض الهلال مساء اليوم مباراتين وديتين أمام الشعلة والرياض على ملعبه الرئيسي في مقر النادي بالرياض.

وقرر المدرب رازفان لوشيسكو أن يخوض كل مباراة بتشكيل مختلف عن الأخرى بهدف الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين للمباريات الرسمية قبل عودة الدوري في الرابع من أغسطس القادم.

استقالة مدير الاحتراف في الهلال

تقدم تركي المسند مدير الاحتراف في الهلال باستقالته من منصبه يوم أمس الإثنين بعدما شغله منذ عام 2008 ومع العديد من الإدارات التي تعاقبت على رئاسة النادي.

المسند كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "بعد فترة عمل استمرت 12 عامًا، تخللها تعاقب 7 رؤساء في 8 إدارات تشرفت من خلالها بخدمة نادي الهلال، تقدمت باعتذاري عن الاستمرار في العمل".

يُشار إلى أن المسند كان قد استقال من منصبه في إبريل 2018 بعد تتويج الهلال بالدوري السعودي ذلك العام، لكن إدارة النادي أقنعته بالتراجع عنها وقد استمر في منصبه حتى يوم أمس.

عودة المعيو ف وكاريلو لتدريبات الهلال

عاد عبد الله المعيوف وأندريه كاريلو حارس مرمى وجناح الهلال للتدريبات الجماعية يوم أمس، وقد بات من المؤكد أنهما جاهزان لمواجهة النصر في الخامس من أغسطس القادم,

الثنائي كان قد غاب عن المران في الفترة الماضية نتيجة إصابة السعودي بتمدد في العضلة الأمامية والبيروفي بفيروس كورونا الجديد.

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