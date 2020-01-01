أخبار الهلال اليوم | لوشيسكو يحسم مصير إدواردو وجيوفينكو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 16 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 16 مايو 2020 ...

رسميًا | الوحدة يُحطم آمال الهلال والأهلي في ضم أنسيلمو

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سعود كريري يُغضب جماهير الاتحاد ويُقارن بين صلاح ومحرز

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لوشيسكو يتخذ قراره بشأن مستقبل كارلوس إدواردو وجيوفينكو

أفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال أبلغ الإدارة برغبته في بقاء لاعب واحد فقط من كارلوس إدواردو وسيباستيان جيوفينكو نظرًا لتشابه أدوار وقدرات اللاعبين، وقد ارتبط اللاعبان بعدد من العروض الخارجية.

ياسر القحطاني: أشتاق لجمهور الهلال وندمت على عدم الرحيل إلى مانشستر سيتي.