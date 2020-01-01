اتحاد كرة القدم: 3 عوامل خلف تحديد 20 أغسطس موعدًا لعودة الدوري السعودي

القاسم يتحدث عن تلك العوامل

أوضح إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم أن ثلاثة عوامل لعبت الدور الأساسي في تحديد رابطة الدوري السعودي للمحترفين يوم 20 أغسطس القادم موعدًا مبدئيًا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم شارك في ندوة تفاعلية أمس الأول ناقشت مستقبل المنافسات والعقود الرياضية في ظل أزمة فيروس كورونا، وقد نُظمت تلك الندوة بواسطة جامعة الدول العربية في القاهرة برعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري.

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وقال القاسم خلال الندوة أن انتشار أو انحسار فيروس كورونا في السعودية والعوامل اللوجستية والأحوال الجوية هي العوامل الثلاثة التي لعبت الدور الأبرز في تحديد موعد عودة الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن الجزء المتبقي من الموسم الجاري سيُلعب في حدود الشهر ثم ستحصل الأندية على شهر للراحة والإعداد ومن ثم سينطلق الموسم الجديد.

المزيد من الفرق

وأكد القاسم أن استكمال المنافسات القارية خاصة دوري أبطال آسيا باعتقاده لن يحدث إلا بعد توافر الظروف المناسبة لجميع الاتحادات الأهلية المشاركة خاصة القدرة على التنقل والسفر بين الدول المعنية.