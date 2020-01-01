أخبار الهلال اليوم | مواصفات كأس الدوري، وإصابة كنو وعودة خربين

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 7 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 7 سبتمبر 2020 ...

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الكشف رسميًا عن مواصفات كأس الدوري التي ستُمنح للهلال

كشف حساب الدوري السعودي على تويتر رسميًا عن مواصفات كأس دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي التي سيُتوج بها الهلال عقب نهاية مباراته ضد الشباب في آخر جولات الدوري السعودي مساء الجمعة القادم.

استغرق تنفيذه 4 أشهر 📆

يصل وزنه إلى 24 كلغ ⚖️

وطوله 90 سم 📏

وصنع في إيطاليا 🇮🇹



— هكذا تمت صناعة الكأس الأغلى. 😍🏆🇸🇦⬇️ pic.twitter.com/iAdetUxm1B — الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) September 6, 2020

وأوضح تويتر الدوري السعودي أن الكأس صنع في إيطاليا واستغرقت مدة صناعته أربعة أشهر، ويصل وزنه إلى 24 كيلوجرام وطوله إلى 90 سم.

إصابة كنو واحتمال غيابه عن مواجهة الشباب

استأنف الهلال تدريباته الجماعية مساء أمس بعد راحة لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الوحدة مساء الجمعة الماضي، وقد شهد المران غياب لاعب الوسط محمد كنو بعد تعرضه لإصابة في مفصل القدم، وقد تواجد في العيادة وخضع لجلسات علاجية.

وسيُجري النجم السعودي فحوصات جديدة لتحديد مدى قدرته العودة للتدريبات ومن ثم لعب مباراة الشباب مساء الأربعاء القادم من عدمها.

المران شهد كذلك غياب المدافع علي آل بليهي لعدم تعافيه من الإصابة.

الهلال يستعيد عمر خربين

شهدت تدريبات الهلال الجماعية مساء أمس استعدادًا لمواجهة الشباب في آخر جولات الدوري السعودي عودة المهاجم السوري عمر خربين وانخراطه مع زملائه في المران بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي أبعدته عن مواجهة الوحدة في الجولة الماضية.

كورونا يُبعد كارلوس إدواردو عن احتفالات الهلال بالدوري السعودي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية نقلًا عن مصدر مسؤول في إدارة الهلال أن حضور كارلوس إدواردو لاعب الفريق السابق المنتقل حديثًا إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي احتفال الفريق وتتويجه بلقب الدوري السعودي مساء الأربعاء القادم شبه مستحيل.