أخبار الهلال اليوم | "ضربة معلم"

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 2 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 2 يونيو 2020 ...

جوزيه يختار أفضل برازيلي في السعودية ويكشف سر الضربات الحرة

نجم الفتح السابق يختار لاعب الهلال كأفضل لاعب برازيلي في الدوري السعودي. التفاصيل هنا

اجتماع في "الآسيوي" لحسم مصير دوري الأبطال

اجتماع حاسم لتقرير مصير دوري أبطال آسيا الذي يُشارك به الهلال. التفاصيل هنا

عبد الإله المالكي : خسارة الاتحاد تحرمني من النوم والهلال لم يستحق الفوز علينا

لاعب وسط الاتحاد يتحدث عن مباراة فريقه ضد الهلال وأشياء أخرى ضمن حواره مع صحيفة الرياضية. التفاصيل هنا

المزيد من الفرق

اجتماع لحسم مصير عقود اللاعبين في الدوري السعودي

أكدت تقارير صحفية محلية أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، تستعد لطرح العديد من المقترحات على ممثلي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية الدرجتين الأولى والثانية . التفاصيل هنا

سعود الحماد: تجديد عقد جوميس "ضربة معلم"

أشاد سعود الحماد نجم الهلال المعتزل كثيرًا بتجديد النادي عقد مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميس، إذ رغم عدم الإعلام عن ذلك رسميًا إلا أن العديد من المصادر أكدت توصل الطرفين لاتفاق حول تلك الخطوة.