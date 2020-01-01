أخبار الهلال اليوم | انتصارات الزعيم تمتد للقضاء

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 12 إبريل

تصدرت مفاوضات إدارة الهلال مع لاعبيها لتخفيض رواتبهم الفترة الجارية أخبار الفريق اليوم الأحد.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 12 إبريل 2020 ...

الهلال يُخير أجانبه بين البقاء والرحيل

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن إرسال إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل رسائل مترجمة إلى لاعبي الفريق الأجانب والعناصر الأجنبية في الطواقم الفنية تُخيرهم خلالها بين البقاء أو الرحيل عن السعودية. التفاصيل هنا

أندية الدوري السعودي تُناقش تخفيض الرواتب وملفان آخران في اجتماع حاسم غدًا

تعقد رابطة دوري المحترفين السعودية ظهر غدٍ الإثنين اجتماعًا حاسمًا ومهمًا للغاية تُناقش خلاله ثلاث قضايا حيوية بالنسبة للدوري السعودي خلال الموسمين الجاري والقادم. التفاصيل هنا

العين الإماراتي يكشف حقيقة عرض الهلال السعودي لضم لابا كودجو

انتشرت أنباء خلال الأيام الماضية، حول اهتمام نادي الهلال السعودي، باللاعب الإيفواري لابا كودجو، مهاجم فريق العين الإماراتي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. التفاصيل هنا

كويلار يُشيد بجهود السعودية لمواجهة فيروس كورونا

أشاد جوستافو كويلار نجم وسط الهلال بجهود السعودية وإجراءاتها الحاسمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وأكد اللاعب الكولومبي على اندهاشه من قوة الدوري السعودي بعد انضمامه للزعيم وأعاد ذلك لوجود عدد كبير من المحترفين الكبار في الأندية السعودية.

وأبدى كويلار رغبته في العودة لتمثيل المنتخب الكولومبي من جديد مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق هذا الهدف.

الهلال يربح قضيتين ضد إعلاميين

أعلن هشام الكثيري مدير مركز الإعلام في الهلال فوز النادي بقضيتين ضد إعلاميين صدر منهما ادعاءات مسيئة خلال الفترة الماضية.