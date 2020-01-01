أخبار الهلال اليوم | تصريحات الدعيع وقرار الإدارة الصارم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 20 إبريل

تصدرت تصريحات نجوم الفريق وسوق انتقالات الفريق أخبار الهلال اليوم الإثنين.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

المزيد من الفرق

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 20 إبريل 2020 ...

رد صادم من بونجاح على إمكانية انضمامه للهلال

أجاب الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري ، على سؤال أحد المتابعين حول إمكانية انضمامه في المستقبل لنادي الهلال السعودي. التفاصيل هنا

بسبب والده - مستقبل لوشيسكو مع الهلال في خطر

يواجه نادي الهلال السعودي خطورة خسارة مدرب الفريق، رازفان لوشيسكو، بعد تلقيه عرضًا من نادي فنربخشه التركي. التفاصيل هنا

كاريلو يختار صفقات الهلال المقبلة

حدد أندريه كاريلو، جناح الهلال السعودي، 5 لاعبين للانضمام إلى بطل آسيا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. التفاصيل هنا

جوميس يوافق على عرض الهلال ويشكر السعودية

وافق الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال بشكل مبدئي، على العرض الذي وصله من ناديه، بشأن الاستمرار لموسم آخر رفقة الزعيم. التفاصيل هنا

الدعيع: اعتزلت بسبب جيريتس، وأفضل النصر على الاتحاد والأهلي

أجرى محمد الدعيع حارس المرمى الأسطوري في تاريخ الكرة السعودية حوارًا مطولًا مع صحيفة الرياضية تحدث خلاله عن عديد النقاط وأبرزها سبب اعتزاله والمنافسة المحلية وما يُميز ناديه الهلال عن بقية المنافسين. التفاصيل هنا

الدعيع: تتويج الهلال بالدوري ظلم، وفضلت التحليل على التدريب بسبب المال

أكد محمد الدعيع حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي المعتزل رفضه إنهاء الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دون لعب الجولات المتبقية منه، واصفًا ذلك بأنه ظلم للعديد من الأندية. التفاصيل هنا

درس عسيري؟ .. الهلال يمنع لاعبيه من الظهور المباشر في السوشيال ميديا

كشفت صحيفة الجزيرة السعودية النقاب عن توجيه إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل خطابًا للاعبي الفريق بشأن الظهور في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. التفاصيل هنا