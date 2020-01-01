أخبار الهلال اليوم | صراع شرس مع الأهلي والوحدة على "الطائف"

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 1 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 1 يونيو 2020 ...

صراع ثلاثي شرس على معسكر الطائف

أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن أندية الهلال والأهلي والوحدة تتنافس بقوة على إقامة معسكرها الإعدادي لاستئناف الدوري السعودي وكذلك الموسم القادم في مدينة الطائف.

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وتبدو إقامة معسكرات خارجية للأندية السعودية كما المعتاد صعبًا للغاية هذا العام بسبب توقف الرحلات الدولية نتيجة أزمة فيروس كورونا، لذا سيكون الاتجاه لإقامة المعسكرات في السعودية وهنا تبرز مدينة الطائف كوجهة مفضلة.

الهلال يُنهي عمليات الصيانة لملعبه بنهاية يونيو

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الهلال تخطط لإنهاء عمليات الصيانة في ملعب النادي الرئيسي في مقره بالرياض قبل نهاية يونيو الجاري، إذ تنوي الإدارة تهيئة الملعب لاحتضان تدريبات الفريق استعدادًا لعودة النشاط الكروي.

ويخضع الملعب حاليًا لعملية صيانة تشمل الزراعة الصيفية لأرضيته استغلالًا لتوقف التدريبات بسبب جائحة كورونا.

بعد رفضه الأخير، الأهلي يُقدم عرضًا جديدًا لعبد الفتاح عسيري

مازال مسلسل تجديد عقد عبد الفتاح عسيري مع الأهلي مستمرًا، والإعلام يتحدث عن عرض جدي ومفاوضات مع الهلال. التفاصيل هنا

بعد تنازله عن نصف مرتبه للهلال .. لوشيسكو يواصل لفتاته الطيبة

يحرص الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، على تقديم الدعم اللازم خلال فترة التوقف الحالية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأندية. التفاصيل هنا

الهلال يطلق مبادرة جماهيرية لانتشاله من الأزمة الاقتصادية