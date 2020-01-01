الهلال يطلق مبادرة جماهيرية لانتشاله من الأزمة الاقتصادية

كورونا أسقط الجميع في أزمة اقتصادية

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، عن إطلاق مبادرة "أنا هلالي" أمام الجماهير، من أجل مساعدة النادي في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا المستجد.

جائحة كورونا تسببت في توقف مختلف الرياضات حول العالم، وفي مارس تحديدًا بالمملكة السعودية بعد ظهور آلاف الحالات المصابة.

وأجبر الفيروس المستجد عديد الأندية على تخفيض رواتب لاعبيها بنسبة أقصاها 50%، في محاولة للتغلب على تداعيات الأزمات.

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مجلس بن نافل أوضح أن مجالات صرف العوائد المالية من المبادرة ستكون تطوير منشآت النادي وملاعبه، تعزيز البنية التحتية الرياضية، ودعم المصروفات التشغيلية والإدارية للألعاب الرياضية.

وأشار مجلس الزعيم إلى أن قيمة الاشتراك اليومي تبلغ ريال، 5 ريالات و15 ريال، أمام الدعم لمرة واحدة فتحددت قيمته بـ10 ريال، 20 ريال و30 ريال، موضحًا أنه سيكون هناك حوافز ومزايا للمشاركين في المبادرة، تقديرًا لدورهم في دعم مسيرة النادي.

من جانبه، كتب فهد بن نافل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " جماهير الهلال الغالية.. أكتب لكم تغريداتي من القلب متمنيًا أن تصل إلى قلوبكم.. اليوم ونحن نقترب من إكمال العام الأول في إدارة الهلال.. عامٌ شهد تحقيق كأس آسيا 2019م وتحقيق المركز الرابع في كأس العالم.. لم يكن ذلك ليتحقق -بعد فضل الله- إلا بفضلكم.. جماهير الهلال هي التي ساهمت في جذب كل شركاء الهلال وهي التي صنعت ومازالت الدافع الأول والمحفز لنا كإدارة ومنسوبين ولاعبين نحو مضاعفة الجهود لإسعادهم ورد جميلهم ووقفاتهم الدائمة على مدار تاريخ النادي".

وأضاف: " لا يخفاكم ما يعيشه العالم من تداعيات فايروس كورونا والتي نجم عنها آثار بالغة على كافة الأصعدة ومن بينها قطاع الرياضة جراء توقّف العديد من موارد الدخل المالي للأندية ومن ضمنها الهلال، جماهيرنا الغالية.. عمدنا خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من تداعيات تلك الأزمة، ولكنها مرحلة صعبة سنتجاوزها -بإذن الله- بمساهمتكم المعهودة لنمضي قدمًا في مسيرة الإنجازات.

" اليوم ندشّن عضوية #أنا_هلالي ونتطلّع إلى وقفاتكم المعهودة في المساهمة بدعم الهلال، وحرصنا عبر هذه العضوية على تحقيق أمرين:

1 - توفير خيارات اشتراك متعددة في متناول الجميع.

2 - تحديد مجالات صرف عوائد عضوية #أنا_هلالي بما يحقّق تنمية مستدامة للنادي ويخدم مستقبله".

رئيس القلعة الزرقاء استطرد: " لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدّم بالشكر إلى سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ووزارة الرياضة على موافقتهم بتحويل مبادرة #ادعم_ناديك ليتولّى النادي الإشراف عليها وإدارة كافة شؤونها، وهو ما تمكّن منه النادي بإطلاق عضوية #أنا_هلالي.

" جاء توجّه الإدارة للاستمرار على نفس الرقم (505050)؛ للإبقاء على المشتركين في مبادرة #ادعم_ناديك الخاصة بنادي الهلال بعد انتقالها بكامل أصولها للنادي، بحيث يتم ارتباطهم مباشرة بعضوية #أنا_هلالي".

واختتم: "ختامًا.. أقدّم لكم الشكر الجزيل على تفاعلكم وأقول لكم الهلال بكم أقوى".

1️⃣ جماهير #الهلال الغالية.. أكتب لكم تغريداتي من القلب متمنيًا أن تصل إلى قلوبكم.. اليوم ونحن نقترب من إكمال العام الأول في إدارة #الهلال..

عامٌ شهد تحقيق كأس آسيا 2019م وتحقيق المركز الرابع في كأس العالم.. لم يكن ذلك ليتحقق -بعد فضل الله- إلا بفضلكم.. — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) May 31, 2020

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم بالاتفاق مع رابطة دوري المحترفين حددا أغسطس المقبل موعدًا لعودة المباريات، في ظل السيطرة على الفيروس بأنحاء المملكة.