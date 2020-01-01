أخبار الهلال اليوم | سؤال جوميس والمستقبل حال خسارة "محيط الرعب"

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 9 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 ...

ملعبان أمام الهلال حال خسر مناقصة "محيط الرعب"

باتت مناقصة ملعب جامعة الملك سعود حديث الأوساط الكروية في السعودية، وقد تحدثت المصادر مؤخرًا عن خسارة الهلال المناقصة أمام شركة الوسائل السعودية التابعة لمحمد عبد الإله الخريجي رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة العربية للدعاية والإعلان. التفاصيل هنا

فيديو | ما هو حلمنا القادم؟ .. جوميس يسأل وجمهور الهلال يُجيبه

جوميس يُحاول جمهور الزعيم ويسألهم عن حلمهم القادم. التفاصيل هنا

أخبار أولية ... الهلال يخسر مناقصة "ملعب الجامعة"

أخبار سلبية عن مناقصة ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب". التفاصيل هنا

كشف حقيقة رغبة النصر في التعاقد مع كارلوس إدواردو

توضيح مهم لأخبار الأمس حول رغبة النصر في ضم نجم الهلال. التفاصيل هنا

وكيله يثير حيرة جماهير الهلال: إدواردو يبحث عن العرض الأفضل لطموحه

ملف كارلوس إدواردو مازال معلقًا في الهلال، وكيله يتحدث ويُضيف المزيد من الألغاز. التفاصيل هنا

وكيل لاعبين يعرض إدواردو على الأهلي وفلادان يحسم موقفه

مازلنا مع ملف إدواردو، وتلك المرة ارتباطه بالانتقال للأهلي. التفاصيل هنا

المزيد من الفرق

الهلال يحول منازل لاعبيه إلى ساحات تدريبية ويمنح الفرصة للجماهير لمشاركتهم

الهلال يُحاول التغلب على أزمة فيروس كورونا وتوقف التدريبات والنشاط الكروي، كيف هذا؟ التفاصيل هنا

خاص | لوشيسكو: الدوسري ليس بحاجة للاحتراف وهذه أسوأ مبارياتي مع الهلال