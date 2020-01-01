وكيله يثير حيرة جماهير الهلال: إدواردو يبحث عن العرض الأفضل لطموحه

المحترف البرازيلي ينتهي عرضه مع الزعيم بنهاية الموسم الجاري

تحدث مارسيلو بينهيرو؛ وكيل البرازيلي كارلوس إدواردو؛ محترف الهلال السعودي، عن مستقبل اللاعب، مؤكدًا أنه يضع في المقام الأول العرض الجيد الذي يحقق طموحه.

البرازيلي كان قد انضم للزعيم في صيف عام 2015 قادمًا من بورتو البرتغالي، لكن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يوقع على عقود التجديد مع الزعيم.

مفاجأة غير سارة لجماهير الهلال بشأن وجهة إدواردو الجديدة

المزيد من الفرق

وقال الوكيل، في تصريحاته لقناة "العربية": "إدواردو يمتلك عدة عروض سعودية وإماراتية خلال الفترة الحالية، لكن لن نكشف عنها حاليًا، أما عن إمكانية بقائه في الهلال فكل شيء ممكن في الوقت الحالي، وهناك العديد من الأشياء التي تحدث حاليًا، وفي الأخير إدواردو ليس متعجلًا في قراره".

وأضاف: "اللاعب أحب المملكة ويريد الاستمرار بالدوري السعودي، لكن في الوقت نفسه هو لاعب محترف ويركز على العرض الاحترافي الجيد الذي يحقق طموحاته".

بسؤاله عن اهتمام عدة أندية برازيلية بالتعاقد معه، أوضح: "حاليًا هو يريد الاستمرار في المنطقة العربية، والحصول على عقد جيد واللعب على مستوى عالٍ، خاصةً وأنه سجل 15 هدفًا هذا الموسم قبل فترة التوقف، وتم اختياره كأفضل ثالث لاعب في كأس العالم للأندية 2019، لذلك نثق بأنه يمكنه المواصلة في تقديم المستويات المميزة، وبالتالي نعم هو لديه عروض برازيلية، لكنه لا يفكر في العودة حاليًا".

يذكر أن إدواردو هو الهداف الأجنبي التاريخي للهلال، إذ سجل 74 هدفًا خلال 142 مباراة خاضها بالقميص الأزرق.