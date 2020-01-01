أخبار الهلال اليوم | لوشيسكو وجوميس متشوقان للعودة ومعلومات صادمة عن خالد عزيز

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 22 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 ...

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جوميس : متشوق للمباريات والجماهير

أكد المهاجم الفرنسي جوميس في تصريحات صحفية لصحيفة «ذا ناشونال» عن شوقه الكبير لجماهير الهلال كونه يفتقدهم، موضحا أنه قام باستغلال فترة التوقف السابقة بسبب كورونا في إنقاص وزنه وممارسة التدريبات الفردية.

وقال: «أنا مشتاق كثيراً لكرة القدم، إنها تعد جزءاً كبيرًا من حياتي اليومية التي تتمحور بشكل كبير جدًا حولها، وأيضا أفتقد جماهير الهلال وأجواء ملعب الهلال عندما نخوض مبارياتنا، ومشتاق لإحراز الأهداف، وسأقاتل مع زملائي اللاعبين للفوز ببطولة الدوري»

غموض هوية فريق ملعب الجامعة

كشفت مصادر صحيفة «الشرق الأوسط» إنه لم يعرف إلى الآن هوية النادي الذي سيخوض مواجهاته البيتية على هذا الملعب، في الوقت الذي كشف مصدر مطلع أن «الوسائل» تفاوضت مع النصر في الفترة الماضية، فيما لم يكن هناك أي تواصل بين الشركة ونادي الهلال.

الهلال يخوض تجربة ودية

يخوض فريق الهلال مساء اليوم الأربعاء ثالث تجاربه الودية ضمن استعداداته لدوري المحترفين السعودي، وذلك عندما يستضيف فريق الفيحاء صاحب المركز الـ11 في سلم الترتيب.

لوشيسكو: الفترة المقبلة طويلة وصعبة لكننا متشوقون للعودة